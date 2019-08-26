Депардье сыграет Брежнева в фильме о Чехословакии

Жерар Депардье сыграет советского лидера Леонида Брежнева в фильме о событиях Пражской весны 1968 года. Об этом продюсер фильма Андрей Антонио Лека в воскресенье, 25 августа, сообщил агентству Актерсыграет советского лидера Леонида Брежнева в фильме о событиях Пражской весны 1968 года. Об этом продюсер фильмав воскресенье, 25 августа, сообщил агентству ČTK.

"Мы подписали контракт с господином Депардье. В сентябре встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съемок фильма. Что касается исполнителя роли Александра Дубчека, то его должен сыграть широко известный в мире актер, но с ним переговоры еще продолжаются", − отметил Лека.





Режиссером картины под рабочим названием Лицо человека станет хорватский режиссер Лордан Зафранович. Сценарий фильма пишет словацкий автор Карол Главка, который пока завешил лишь первую часть.

За съемки будет отвечать киностудия Leca Production, бюджет картины составит более десяти миллионов евро. Предполагается, что лента будет готова к концу 2021 года, когда исполнится 100 лет со дня рождения Дубчека. Мировая премьера запланирована на начало 2022 года.

Над фильмом уже взяли патронат премьер Словакии Петер Пеллегрини и его чешский коллега Андрей Бабиш.

Пражская весна − период либерализации в Чехословакии, который продлился с января по август 1968 года, и связан с избранием секретарем Коммунистической партии Александра Дубчека и его реформами, направленными на расширение прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране.









Лидеры других социалистических стран усмотрели в этом опасность для всего восточного блока и после неудавшихся попыток убедить Дубчека и его коллег прекратить эксперименты, главы СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии ввели войска на территорию Чехословакии.

Напомним, в 2013 году Депардье решил покинуть Францию и принял российское гражданство.





В июле 2015 года СБУ внесла французского актера в список персон нон грата в Украине и запретила въезд на пять лет.



