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Ищут грибника, который заблудился в лесу в Пуховичском районе

Пожилой минчанин 20 августа пошел в лес за грибами в Пуховичском районе и не вернулся, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на страницу в соцсети поисково-спасательного отряда «Ангел».


Уже третьи сутки разыскивают Бориса Веретинского из Минска, который 20 августа возле деревни Талька Пуховичского района пошел в лес собирать грибы и заблудился.

В поисках принимают участие волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел», сотрудники милиции, спасатели и солдаты срочной службы.


Борис Войтович Веретинский родился 21 сентября 1949 года. Проживает в Минске на улице Великоморской, дом 30.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, русые волосы.

Был одет: светло-коричневая куртка, синие джинсы, черные ботинки, светло-серая кепка.

При себе имел большой рюкзак цвета хаки.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Бориса Веретинского, или вы его видели, просьба сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 7733 (для всех операторов мобильной связи), 8 (033) 666-60-33, 8 (033) 666-68-56. Или по телефону 102 в ближайший отдел милиции.
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