Ищут грибника, который заблудился в лесу в Пуховичском районе





Уже третьи сутки разыскивают Бориса Веретинского из Минска, который 20 августа возле деревни Талька Пуховичского района пошел в лес собирать грибы и заблудился.





В поисках принимают участие волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел», сотрудники милиции, спасатели и солдаты срочной службы.









Борис Войтович Веретинский родился 21 сентября 1949 года. Проживает в Минске на улице Великоморской, дом 30.





Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, русые волосы.





Был одет: светло-коричневая куртка, синие джинсы, черные ботинки, светло-серая кепка.





При себе имел большой рюкзак цвета хаки.





Если вам что-нибудь известно о местонахождении Бориса Веретинского, или вы его видели, просьба сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 7733 (для всех операторов мобильной связи), 8 (033) 666-60-33, 8 (033) 666-68-56. Или по телефону 102 в ближайший отдел милиции.



