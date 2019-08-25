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Выяснилось, что семья живет в Глазго в Шотландии. Маму Люси зовут Джиллиан.





«Ее форма сползла и бантик оказался на затылке. Думаю, причина в том, что одежда была ей велика, к тому же она была рада видеть своих друзей», — объяснила женщина журналистам.





По словам Джиллиан, ее дочка провела «прекрасный день», увидев всех своих друзей после каникул. Правда, очень устала и пошла спать раньше обычного.





«Я спросила „Что ты делала сегодня?“ И получила обычный ответ: „Ничего особенного“», — рассказала Джиллиан.





Люси — одна из четырех детей в семье, самая младшая. По словам мамы, обычно она очень стеснительная. За исключением случаев, когда она оказывается рядом со своими братьями.



