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Тяжелый день. Британскую школьницу не узнать после первого учебного дня

На первом фото пятилетняя Люси аккуратно причесана и улыбается. На втором — выглядит так, будто провела тяжелый боксерский поединок (и выиграла). Фотография «до и после школы» стала вирусной в социальных сетях. Журналисты издания Metro разыскали маму девочки.


Изображение: личный архив / metro.co.uk

Выяснилось, что семья живет в Глазго в Шотландии. Маму Люси зовут Джиллиан.

«Ее форма сползла и бантик оказался на затылке. Думаю, причина в том, что одежда была ей велика, к тому же она была рада видеть своих друзей», — объяснила женщина журналистам.

По словам Джиллиан, ее дочка провела «прекрасный день», увидев всех своих друзей после каникул. Правда, очень устала и пошла спать раньше обычного.

«Я спросила „Что ты делала сегодня?“ И получила обычный ответ: „Ничего особенного“», — рассказала Джиллиан.

Люси — одна из четырех детей в семье, самая младшая. По словам мамы, обычно она очень стеснительная. За исключением случаев, когда она оказывается рядом со своими братьями.
TUT.by
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