



Растение, которое входит в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, очень активно распространяется. Плоды могут попасть в отдаленные регионы с семенами, почвой, засоренной отходами, на колесах транспорта, с помощью талых вод или ветра, рассказала главный агроном отдела внутреннего карантина областной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Елена Федорова.





Сорняк причиняет биологический и технологический ущерб окружающей среде и земледелию. Развивая мощную надземную массу и корневую систему, амброзия сильно угнетает другие растения, снижая плодородие почвы и иссушая её.





Она также вредна для здоровья человека: выделяет эфирные масла, которые вызывают сильнейшие головные боли и скачки артериального давления. В период цветения амброзии у людей наблюдаются приступы бронхиальной астмы, а также аллергическое заболевание — амброзийный поллиноз — он сопровождается повышением температуры, слезотечением, конъюнктивитом. Ухудшается зрение, в тяжелых случаях может наступить отек легких. Аллергены, которые содержатся также в семенах и листьях, могут вызывать дерматиты.









Бороться с сорняком лучше всего до начала цветения. Наиболее эффективно — удалять с корнем. Скашивать амброзию бесполезно: она активно отрастает, давая при этом до полутора десятков новых побегов. Растительные остатки лучше всего сжигать или захоранивать в фитосанитарных ямах глубиной не менее одного метра. Химическую обработку нужно проводить гербицидами, разрешенными к применению на территории нашей республики.









Областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений обращается ко всем руководителям сельхозпредприятий и организаций, фермерам и индивидуальным предпринимателям, всем жителям Гомельщины применять перечисленные меры борьбы по уничтожению амброзии на своих полях, огородах и дачных сотках.



