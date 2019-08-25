“Сильнейшие головные боли и скачки давления”. В Гомеле замечено опасное для здоровья человека растение
В Гомеле и пригороде замечено вредное для полей и опасное для здоровья человека растение — амброзия полыннолистная. “Гомельская праўда” узнала подробности.
Растение, которое входит в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, очень активно распространяется. Плоды могут попасть в отдаленные регионы с семенами, почвой, засоренной отходами, на колесах транспорта, с помощью талых вод или ветра, рассказала главный агроном отдела внутреннего карантина областной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Елена Федорова.
Сорняк причиняет биологический и технологический ущерб окружающей среде и земледелию. Развивая мощную надземную массу и корневую систему, амброзия сильно угнетает другие растения, снижая плодородие почвы и иссушая её.
Она также вредна для здоровья человека: выделяет эфирные масла, которые вызывают сильнейшие головные боли и скачки артериального давления. В период цветения амброзии у людей наблюдаются приступы бронхиальной астмы, а также аллергическое заболевание — амброзийный поллиноз — он сопровождается повышением температуры, слезотечением, конъюнктивитом. Ухудшается зрение, в тяжелых случаях может наступить отек легких. Аллергены, которые содержатся также в семенах и листьях, могут вызывать дерматиты.
Бороться с сорняком лучше всего до начала цветения. Наиболее эффективно — удалять с корнем. Скашивать амброзию бесполезно: она активно отрастает, давая при этом до полутора десятков новых побегов. Растительные остатки лучше всего сжигать или захоранивать в фитосанитарных ямах глубиной не менее одного метра. Химическую обработку нужно проводить гербицидами, разрешенными к применению на территории нашей республики.
Областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений обращается ко всем руководителям сельхозпредприятий и организаций, фермерам и индивидуальным предпринимателям, всем жителям Гомельщины применять перечисленные меры борьбы по уничтожению амброзии на своих полях, огородах и дачных сотках.
17:35 25/08/2019