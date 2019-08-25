Сотрудница белорусской погранслужбы спасла жизнь россиянке

Сотрудница пограничной службы Беларуси в пункте пропуска “Каменный Лог” спасла жизнь российской туристке, сообщили в пятницу в пресс-службе Государственного пограничного комитета.





Инцидент произошел на белорусско-литовской границе еще 16 августа, однако в комитете о случае рассказали только сейчас.





“Во время прохождения пограничного контроля 67-летняя гражданка России почувствовала резкое недомогание. Женщина начала терять сознание и задыхаться”, – сказали в ГПК.





Там также сообщили, что никто из людей, находившихся рядом, не знал, как помочь россиянке. Не растерялась только контролер отделения погранконтроля Татьяна Головская, проверявшая документы у граждан.









Прапорщик оказала женщине первую помощь, после чего гражданка РФ пришла в сознание и начала дышать. Прибывшие в “Каменный Лог” медики Ошмянской ЦРБ осмотрели пострадавшую, констатировав, что ее состояние удовлетворительное и угроза жизни миновала.