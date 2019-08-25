Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Производители секс-кукол рассказали о новом странном тренде в индустрии

Несколько компаний, производящих секс-кукол, рассказали о том, какие виды их товаров наиболее популярны среди покупателей. С представителями фирм побеседовал Daily Star.


По словам специалиста по продукту Silicone Sex World, люди чаще всего заказывают не копии знаменитостей, а куклы, похожие на тех, кого они знают. В компании отметили, что наиболее необычным трендом стало возросшее количество заказов на куклы, выглядящие как девушки друзей.

В Sex Doll Official подтвердили, что чаще всего люди заказывают кукол, похожих на обычных людей. Основательница фирмы добавила, что куклу можно изготовить по одной фотографии. Средняя цена такого товара составляет четыре тысячи фунтов стерлингов.

Ранее анонимный миллионер рассказал интернет-магазину предметов роскоши Hush Hush, что хочет заказать секс-куклу с внешностью бывшей жены.
Lenta.ru
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё