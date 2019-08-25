



По словам специалиста по продукту Silicone Sex World, люди чаще всего заказывают не копии знаменитостей, а куклы, похожие на тех, кого они знают. В компании отметили, что наиболее необычным трендом стало возросшее количество заказов на куклы, выглядящие как девушки друзей.





В Sex Doll Official подтвердили, что чаще всего люди заказывают кукол, похожих на обычных людей. Основательница фирмы добавила, что куклу можно изготовить по одной фотографии. Средняя цена такого товара составляет четыре тысячи фунтов стерлингов.





Ранее анонимный миллионер рассказал интернет-магазину предметов роскоши Hush Hush, что хочет заказать секс-куклу с внешностью бывшей жены.