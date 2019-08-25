Нибиру могло просто разорвать, ученым удалось засечь далёкий взрыв





Уфологи упорно настаивают на том, что существа проживающие на поверхности Нибиру могли воспользоваться более крупной планетой для того, чтобы восстановить энергию на своей собственной планете. Вот только это в конечном итоге привело к значительным разрушениям и теперь такая «трансплантация» скорее всего может привести к плачевным последствиям для планеты Земля. Нибиру имела цель уничтожить нашу планету посредством Юпитера, пишет replyua.net.





Те звуки, которые сейчас удалось засечь ученым больше похожи на какой-то спазм или далёкий взрыв. Мнение специалистов в этом вопросе несколько разделились. Некоторые думают, что планету Нибиру могло просто разорвать и это привело к появлению огромных осколков, которые теперь будут наносить вред буквально всем планетам находящимся в Солнечной системе. В особенности это касается планеты Земля.









До этого были данные о том, что планета Нибиру скорее всего стала жертвой Солнца. Она могла просто сгореть. По словам уфологов из того же Тайваня – Нибиру полностью пропала с радаров и теперь её невозможно обнаружить при помощи самых передовых устройств. Это говорит о том, что с планетой действительно что-то произошло. Подробности этого происшествия можно будет узнать только лишь спустя какое-то время, когда осколки действительно начнут во всю появляться на просторах солнечной системы.