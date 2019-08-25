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Страшная авария под Боровлянами: столкнулись две машины, полные людей

Женщина погибла в аварии под Боровлянами, где столкнулись две машины, полные людей, рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Фото МВД

"Сегодня в 12:10 на 11 км трассы М3 Минск-Витебск в районе поворота на Боровляны столкнулись Rаnge Rover (на российских номерах под управлением россиянина) и Skoda под управлением 19-летней белоруски", – поделилась подробностями Ольга Чемоданова.

По ее словам, в обеих столкнувшихся машинах было по 4 человека, погибла только пассажир Skoda.

"Все пострадавшие выбрались сами либо с помощью очевидцев, тело погибшей женщины извлекли работники МЧС", – добавили в МЧС Беларуси.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы, ГАИ, спасатели, медики, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Sputnik.by
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