Страшная авария под Боровлянами: столкнулись две машины, полные людей
Женщина погибла в аварии под Боровлянами, где столкнулись две машины, полные людей, рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Фото МВД
"Сегодня в 12:10 на 11 км трассы М3 Минск-Витебск в районе поворота на Боровляны столкнулись Rаnge Rover (на российских номерах под управлением россиянина) и Skoda под управлением 19-летней белоруски", – поделилась подробностями Ольга Чемоданова.
По ее словам, в обеих столкнувшихся машинах было по 4 человека, погибла только пассажир Skoda.
"Все пострадавшие выбрались сами либо с помощью очевидцев, тело погибшей женщины извлекли работники МЧС", – добавили в МЧС Беларуси.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы, ГАИ, спасатели, медики, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии.
14:20 25/08/2019