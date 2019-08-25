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Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон

Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.


Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, это произошло во время визита Трампа в Британию, который проходил 3-5 июня.

Уточняется, что, разговаривая с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, Елизавета II отметила, что вертолет американского лидера приземлились прямо перед дворцом.

Это, в свою очередь, оставило следы на газоне.

«Подойди и посмотри на мою лужайку. Она разрушена», — подчеркнула Елизавета II в разговоре с Моррисоном.
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