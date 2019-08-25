Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон





Об этом сообщает Daily Mail.





Как отмечается, это произошло во время визита Трампа в Британию, который проходил 3-5 июня.





Уточняется, что, разговаривая с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, Елизавета II отметила, что вертолет американского лидера приземлились прямо перед дворцом.





Это, в свою очередь, оставило следы на газоне.





«Подойди и посмотри на мою лужайку. Она разрушена», — подчеркнула Елизавета II в разговоре с Моррисоном.