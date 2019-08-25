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Освободился владелец Dankoff Club: «Работал животноводом, кормил бычков, коров, убирал за ними»

56-летний Юрий Даньков сразу после освобождения рассказал Onliner.by, чем занимался во время заключения.

Освободился владелец Dankoff Club: «Работал животноводом, кормил бычков, коров, убирал за ними»
Лошадь, которую в колонии-поселении спас Юрий Даньков. Фото из личного архива
В 2012 году владельца Dankoff Club задержали, а затем приговорили к 8 годам лишения свободы по семи статьям, среди которых уклонение от налогов, вовлечение в проституцию, подделка документов и так далее. Сам Даньков свою вину не признал и не признает до сих пор.


— Как вам удалось попасть в колонию-поселение при таких-то статьях?

— Прошла половина срока, мне смягчили режим. Такая мера предусмотрена законодательством. Ты пишешь заявление, и комиссия решает, может перевести тебя или нет. В моем случае комиссия дала добро, и меня перевели в поселок Гезгалы Гродненской области.

В колонии-поселении разрешают дважды в год ездить в отпуск на срок до пяти дней. Так вот, я приехал в отпуск в Минск, зашел к адвокату, который меня защищал, и сказал, что недоволен его работой.

Мне сказали, что было написано заявление, что я угрожал, и в качестве наказания или «взбадривания» моего состояния я был переведен в Ветку. Как они сказали, для дальнейшего изучения моего психологического состояния. И только благодаря нашим отцам и дедам, победившим фашизм, была объявлена амнистия и мне уменьшили срок на год.


— Чем вы занимались в колонии?

— Я работал в колхозах животноводом на фермах, кормил бычков, коров, телят, убирал за ними. В газете «Ветковский вестник» даже есть статья про меня — называется «Вторая жизнь Маши». Она о том, как я с другими заключенными спасал породистую кобылу. У нее были проблемы с копытами, и мы за ней ухаживали, лечили ее.

Чем еще занимался? Очень много читал. Научно-популярную литературу, много художественной, философской и эзотерической. Еще научился играть на синтезаторе и петь, могу теперь в караоке зарабатывать призы. Когда я приехал в Ветку, организовывали выездные концерты.

— Каково это, когда вы, успешный и популярный бизнесмен, работаете в коровнике? Вы сами же городской, наверное, даже не очень представляли, как это?

— Тяжело, да. Хороший фитнес, все атлетически сложенные парни, не пьют, не употребляют наркотики, не тратят силы на секс — резерв нации (смеется). А если серьезно, наверное, сыграло роль то, что я ездил к тетке в деревню на лето. Мы там, кроме прочего, и за лошадьми ухаживали.

За работу в колонии-поселении нам платили гораздо больше денег, чем в колонии закрытого типа. Для сравнения: в колонии закрытого типа я получал 1 копейку в месяц, а тут — целую минималку. Мы иногда получали даже больше, чем местные жители. По льку мы были «государевы люди», нам не имели права платить меньше минимальной зарплаты, нас защищал закон. Спасибо президенту.
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