Обвиняемому инкриминировано то, что он с октября 2018 года по февраль 2019 года через РПТО «Варшавский мост» ввез из Польши на таможенную территорию ЕАЭС под видом автомобиля Audi A6 1995 года выпуска, зарегистрированного в Беларуси, семь других автомобилей Audi, чем уклонился от уплаты таможенных платежей в крупном размере - в сумме 116 тысяч рублей.





После въезда на территорию ЕАЭС П. устанавливал на приобретенные за границей автомобили регистрационный знак машины, зарегистрированной в Беларуси. При этом для прохождения таможенного контроля он выбирал «зеленый коридор», где не требовалось декларирование ввозимых товаров.





По такой схеме П. незаконно ввез на таможенную территорию ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных платежей 7 иностранных автомобилей, - сообщает пресс-служба Прокуратуры.









После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельства преступления, согласились с правовой квалификацией действий обвиняемого по ч.1 ст.231 Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Ранее примененную к П. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.





Таможенные органы Беларуси вынесли решения о взыскании с П. таможенных платежей в размере 116 тысяч рублей.





Как ранее сообщалось, при проведении оперативных мероприятий сотрудниками таможни транспортные средства были изъяты.