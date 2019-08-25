Самосуд в Могилеве. Станет ли Никита Ворожбитов местным «Тесаком»?

25-летний Никита Ворожбитов долгое время являлся бойцом клуба смешанных единоборств (ММА) «Максимус Могилёв». Клуб размещён в переулке Мечникова,1 в здании бывшего магазина «Северный» в спальном микрорайоне недалеко от силикатного завода на окраине города.









Два года назад Никита сам решил стать тренером и организовал клуб смешанных единоборств «Ратибор». Послужной список у него впечатляющий: бронзовый призёр чемпионата Беларуси по рукопашному бою, бронзовый призёр чемпионата по грэпплингу, победитель турнира по боевому самбо, чемпион Могилёва по панкратиону, участник профессиональных командных боёв «8Fight».





По состоянию на 1 августа на видео-канал блогера подписалось более 100 тысяч человек, что для провинциального Могилёва много. В основном спортсмен выкладывает видео подготовки к боям. Но среди них встречаются и весьма неординарные ролики. Например, 31 июля было выложено видео, на котором дан старт «охоте на граффитчиков».









Речь идёт о молодых парнях, которые расписывают улицы города адресами телеграм-каналов новых наркомагазинов. Коммунальные службы месяцами не закрашивают такие надписи, часто не понимая их сути. Если власти никак не реагируют на вызовы времени, им на замену приходит кто-то другой – молодёжь решается на очевидное самоуправство.





Задачей рейда было найти граффитиста либо самого закладчика наркотиков и «наказать». Правда, несмотря на отличную физическую форму спортсменов, догнать рекламщика наркомагазина не удалось.





Также заметно, что Никита Ворожбитов выступает против про-криминального молодёжного движения «АУЕ» (Арестантское уркаганское единство), но в то же время фотографируется на фоне цифр «13-12», которые означают аббревиатуру, признанную на территории Республики Беларусь экстремистской. Кроме того, в его роликах присутствует неоправданно большое количество ненормативной лексики.





После последнего ролика Никиты Ворожбитова могилевчане узнали, что местные проститутки по-прежнему «работают» возле гостиницы «Могилёв», и у них по-прежнему есть сутенёры, а представители милиции (на сленге этих женщин — «полиция нравов») их не трогают.





Создание молодыми парнями экстремальной ситуации выявило классическую проблему конфликта поколений. Сутенёры, явно знающие «блатные» понятия, были не готовы к встрече с группой, готовой вступать в противостояние из-за каких-то своих убеждений.





Конфликт закончился ением физически более крепкой молодёжью «крыши» нелегального бизнеса. Примечательно, что милиция, в итоге вызванная женщинами, ничего поделать не смогла. Из общей картины, увиденной правоохранителями, нарушения законодательства выявлено не было. Теперь группа примерно из шести-семи человек под руководством блогера обещает делать подобные рейды каждые выходные.





Ранее (период 2011-2015 годов) Никита Ворожбитов был лидером могилёвской околофутбольной (футбольные хулиганы) группировки «Семья», позже разгромленной УБОП-ом. Парни занимались массовыми драками. Некоторые участники некогда одной из сильнейших группировок страны даже отсидели реальные сроки.









Сегодня часть видео-советов блогера касается методов выживания в уличной драке, что и принесло ему популярность. С определённого момента во всех роликах стала появляться реклама букмекерской конторы, также он рекламирует магазины спортивной экипировки в России.





Социальной тематикой спортсмен и блогер занялся около двух месяцев назад. И в этом своими действиями он очень напоминает Максима «Тесака» Мартинкевича – российского видеоблогера-скинхеда с белорусскими корнями, который также объявлял «охоту» на педофилов и наркопродавцов. В 2017 году Максим Мартинкевич был приговорён к 10 годам лишения свободы за нападение как раз на торговцев наркотиками (один из пострадавших скончался).





Отметим, что в отличие от «Тесака», Никита Ворожбитов не придерживается фашистских убеждений и открыто признаёт, что находится под пристальным контролем сотрудников могилёвского ГУБОП. Тем не менее, методы его работы вызывают сомнения в законности.