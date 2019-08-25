Ученые назвали самую "опасную" группу крови





Как пишет Inforeactor, в результате анализа было доказано, что группа крови действительно сильно влияет на здоровье человека. Эксперты заявили, что люди с такой редкой четвертой отрицательной группой чаще, чем другие страдают от онкологии.





Стоит отметить, что на настоящий момент всего 8 процентов людей на Земле с такой группой крови. При этом проведенное исследование продемонстрировало, что у них редко бывают дети, а если и рождаются, то всегда одного пола. Помимо всего прочего, группа ученых Университета Вермонта добавила, что обладатели редкой группы крови чаще, чем другие люди подвержены инсультам и изменениям мозга. К примеру, у них не редко можно заметить проблемы с мышлением или памятью.









Также ученые выявили и риск развития слабоумия. У людей с четвертой отрицательной группой он выше на 82 процента. Также люди с AB Rh (—) не редко обладают слабым иммунитетом, поэтому буквально впитывают в себя все болезни.



