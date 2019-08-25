Бывший король Испании перенес операцию на сердце
Бывший монарх Испании 81-летний Хуан Карлос перенес операцию на сердце. Экс-королю восстанавливали кровоток в артериях с помощью сосудистых протезов – шунтов. Об этом сообщает El Pais.
Сейчас Хуан Карлос находится в отделении интенсивной терапии.
Король Испании Филипп VI навестил отца и отметил, что он очень доволен работой медиков.
Хуан Карлос перенес запланированную операцию. В июне бывший король прошел медицинский осмотр, после чего была назначена дата хирургического вмешательства. В ожидании операции экс-монарх жил привычной жизнью и даже поучаствовал в парусных состязаниях.
Хуан Карлос был королем Испании с 22 ноября 1975 года по 18 июня 2014 года.
11:29 25/08/2019