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Бывший король Испании перенес операцию на сердце

Бывший монарх Испании 81-летний Хуан Карлос перенес операцию на сердце. Экс-королю восстанавливали кровоток в артериях с помощью сосудистых протезов – шунтов. Об этом сообщает El Pais.


Сейчас Хуан Карлос находится в отделении интенсивной терапии.

Король Испании Филипп VI навестил отца и отметил, что он очень доволен работой медиков.

Хуан Карлос перенес запланированную операцию. В июне бывший король прошел медицинский осмотр, после чего была назначена дата хирургического вмешательства. В ожидании операции экс-монарх жил привычной жизнью и даже поучаствовал в парусных состязаниях.

Хуан Карлос был королем Испании с 22 ноября 1975 года по 18 июня 2014 года.
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