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Белорусским школьникам продают тетради с российским гербом, Минобр не против

Перед учебным годом в магазинах Fix Price по всей Беларуси начали продавать тетради с изображением российского герба, Кремля и матрёшек. По центру тетради надписи: "Россия — Родина", "Русский язык — национальный язык русского народа, всех важнейших документов страны. Принадлежит к числу наиболее распространённых языков мира. Ранее русский язык носил другие названия: российский и великорусский".

Белорусским школьникам продают тетради с российским гербом, Минобр не против
На тетради по русскому языку с двуглавым орлом обратила внимание активистка, учительница истории из Светлогорска Елена Маслюкова. Еврорадио нашло их и в Минске. Разбираемся, что это: случайность или целенаправленная пропаганда? И не возникнет ли из-за пророссийских тетрадей вопросов к ученикам в школе?

"У школьников останется, что российское — это наше"


Fix Price — российская торговая сеть с филиалами в Грузии, Казахстане и Латвии. По Беларуси десятки магазинов работают в Минске, Светлогорске, Солигорске, Полоцке, Осиповичах и других городах.

"Вместе с внучкой гуляли по городу и зашли в этот магазин, — рассказала Елена Маслюкова. — Внучка в отделе со школьными принадлежностями схватила тетрадь и рассматривает. Смотрю, а у неё в руках тетрадь с этим [российским. — Прим.] флагом. Я сфотографировала и пошла в отдел идеологии райисполкома. Потом в отдел торговли, мол, чем вы торгуете?"

Светлогорская учительница уверена, что без так называемого русского мира здесь не обошлось. "Очевидно просматривается “русский мир”, — добавляет Елена Маслюкова. — А представьте, насколько дети... Внучка схватила именно эту тетрадь! Она яркая, она привлекает. Таким образом в сознании учащихся будет оставаться, что это [российское. — Прим.] наше?"


Минобразования: в школе вопросов к пророссийским тетрадям не возникнет


Можно ли использовать в школах тетради с чужой государственной символикой? В Министерстве образования рассказали, что никаких препятствий нет.

"Если они [тетради. — Еврорадио] продаются у нас, значит, можно. Возможно, вам не нам нужно звонить, а в Министерство торговли. Думаю, на учебный процесс это [использование тетрадей с российской символикой. — Прим.] не повлияет”, — ответила пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая.

Не является ли нарушением закона торговля товарами с изображением государственных символов другой страны? Этот вопрос Еврорадио направило в Министерство торговли. Там попросили прислать официальное обращение и пообещали скорый ответ.

"Это не с целью какой-то пропаганды, это просто тетради"


Тетради с российской символикой стоят немного дешевле, чем другие, поэтому и пользуются спросом. Но кто и зачем предлагает белорусским школьникам пророссийские товары?
В минском офисе торговой сети Fix Price удивляются вопросам Еврорадио и отрицают пропаганду "русского мира".

"Мы будем разбираться, возможно, это случайность, — ответили в отделе продаж. — Если бы были поставщики с белорусской символикой, мы бы с удовольствием торговали. Это не с целью какой-то пропаганды, это просто товар.

Пропаганда — это когда целенаправленно доносится какая-то информация. И если бы были тетради с белорусской и российской символикой, но белорусские сознательно убирались, то это была бы пропаганда. Это просто тетради. Возможно, прошла такая партия. Если это запрещено, мы, естественно, уберём".
Роман Васюкович, Еврорадио
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