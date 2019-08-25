На тетради по русскому языку с двуглавым орлом обратила внимание активистка, учительница истории из Светлогорска Елена Маслюкова. Еврорадио нашло их и в Минске. Разбираемся, что это: случайность или целенаправленная пропаганда? И не возникнет ли из-за пророссийских тетрадей вопросов к ученикам в школе?





"У школьников останется, что российское — это наше"





Fix Price — российская торговая сеть с филиалами в Грузии, Казахстане и Латвии. По Беларуси десятки магазинов работают в Минске, Светлогорске, Солигорске, Полоцке, Осиповичах и других городах.





"Вместе с внучкой гуляли по городу и зашли в этот магазин, — рассказала Елена Маслюкова. — Внучка в отделе со школьными принадлежностями схватила тетрадь и рассматривает. Смотрю, а у неё в руках тетрадь с этим [российским. — Прим.] флагом. Я сфотографировала и пошла в отдел идеологии райисполкома. Потом в отдел торговли, мол, чем вы торгуете?"





Светлогорская учительница уверена, что без так называемого русского мира здесь не обошлось. "Очевидно просматривается “русский мир”, — добавляет Елена Маслюкова. — А представьте, насколько дети... Внучка схватила именно эту тетрадь! Она яркая, она привлекает. Таким образом в сознании учащихся будет оставаться, что это [российское. — Прим.] наше?"









Минобразования: в школе вопросов к пророссийским тетрадям не возникнет





Можно ли использовать в школах тетради с чужой государственной символикой? В Министерстве образования рассказали, что никаких препятствий нет.





"Если они [тетради. — Еврорадио] продаются у нас, значит, можно. Возможно, вам не нам нужно звонить, а в Министерство торговли. Думаю, на учебный процесс это [использование тетрадей с российской символикой. — Прим.] не повлияет”, — ответила пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая.





Не является ли нарушением закона торговля товарами с изображением государственных символов другой страны? Этот вопрос Еврорадио направило в Министерство торговли. Там попросили прислать официальное обращение и пообещали скорый ответ.





"Это не с целью какой-то пропаганды, это просто тетради"





Тетради с российской символикой стоят немного дешевле, чем другие, поэтому и пользуются спросом. Но кто и зачем предлагает белорусским школьникам пророссийские товары?

В минском офисе торговой сети Fix Price удивляются вопросам Еврорадио и отрицают пропаганду "русского мира".





"Мы будем разбираться, возможно, это случайность, — ответили в отделе продаж. — Если бы были поставщики с белорусской символикой, мы бы с удовольствием торговали. Это не с целью какой-то пропаганды, это просто товар.





Пропаганда — это когда целенаправленно доносится какая-то информация. И если бы были тетради с белорусской и российской символикой, но белорусские сознательно убирались, то это была бы пропаганда. Это просто тетради. Возможно, прошла такая партия. Если это запрещено, мы, естественно, уберём".