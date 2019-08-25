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В Могилеве пьяному покупателю не хватало денег и он разгромил магазин

В Могилеве пьяный покупатель разгромил магазин, потому что ему не хватало денег на оплату товара. Как сообщает сайт chp24.by со ссылкой на пресс-службу Департамента охраны МВД, инцидент произошел 22 августа возле 16:00.

30-летний молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения пришел в один из местных магазинов, взял хлеб, молоко и сгущенку и направился к кассе. Достаточно денег для расчета за товар он не имел и заявил, что продавщица могла бы добавить ему нужную сумму. Но сотрудница магазина отказалась.

Этот отказ привел покупателя в бешенство: он стал метаться по магазину и рушить все вокруг: опрокинул шкаф с продуктами, схватил ящики с мелким товаром и бросал в продавца. Женщина не пострадала, так как удачно увернулась, успев при этом нажать тревожную кнопку.

Дебошир убежал, но его задержали через 10 минут. Сейчас на мужчину завели уголовное дело за хулиганство.
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