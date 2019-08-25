В Могилеве пьяному покупателю не хватало денег и он разгромил магазин
В Могилеве пьяный покупатель разгромил магазин, потому что ему не хватало денег на оплату товара. Как сообщает сайт chp24.by со ссылкой на пресс-службу Департамента охраны МВД, инцидент произошел 22 августа возле 16:00.
30-летний молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения пришел в один из местных магазинов, взял хлеб, молоко и сгущенку и направился к кассе. Достаточно денег для расчета за товар он не имел и заявил, что продавщица могла бы добавить ему нужную сумму. Но сотрудница магазина отказалась.
Этот отказ привел покупателя в бешенство: он стал метаться по магазину и рушить все вокруг: опрокинул шкаф с продуктами, схватил ящики с мелким товаром и бросал в продавца. Женщина не пострадала, так как удачно увернулась, успев при этом нажать тревожную кнопку.
Дебошир убежал, но его задержали через 10 минут. Сейчас на мужчину завели уголовное дело за хулиганство.
10:19 25/08/2019