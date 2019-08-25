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Сопляк: сын Игоря Верника вытер нос крупной купюрой и возмутил пользователей Instagram

Сын известного ведущего и актера Игоря Верника – Григорий Верник – высморкался в купюру номиналом 5000 российских рублей (около 150 белорусских рублей). Фотографию разместил в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.


"Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актёра Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым," - написал Разин.

Пользователи Instagram согласились с автором поста. Возмущенные комментаторы упрекают представителя «золотой молодежи» в неуважении к национальным символам, которые изображены на купюрах. Также в вину Григорию Вернику поставили отсутствие реального опыта в зарабатывании денег.
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