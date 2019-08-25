Меньше недели остаётся до начала учебного года. Это горячая пора не только для школьников. ГАИ проводит акцию «Внимание, дети!».





Её цель – объединить усилия милиции, педагогов и родителей ради безопасности детей. Сотрудники Госавтоинспекции будут проводить классные часы в школах и присутствовать на линейках в День знаний. Что касается водителей, то с сегодняшнего дня и до 5 сентября необходимо включать фары при движении в любое время суток.