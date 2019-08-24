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Завтра, 25 августа, синоптики обещают день без дождя. Правда, в Минске

В столице днем 25 августа будет малооблачно и до плюс 25 градусов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха в городе ближайшей ночью составит 11-13 градусов выше нуля, а днем повысится до плюс 23-25 градусов. Дождя в течение суток не ожидается. Скорость ветра будет в пределах 3-8 м/с.

В Беларуси в воскресенье будет преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. В темное время суток температура опустится до плюс 8-14 градусов, в светлое —  воздух прогреется максимум до 22-28 градусов. Опасных метеорологических явлений не ожидается. 
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