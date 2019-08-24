Ну и ну: NASA расследует первое в истории преступление, совершенное в космосе
NASA расследует первое в истории преступление, совершенное в космосе: взлом чужого банковского счета с борта МКС.
Энн Макклейн, ria.ru
Как сообщает Би-Би-Си, американская астранавтка Энн Макклейн признает, что во время полета без ведома своей однополой супруги зашла на ее банковский счет. В то время Маклейн оформляла развод и не считает, что совершила правонарушение.
Тем не менее, ее теперь уже экс-супруга Саммер Уордер подала жалобу на несанкционированный доступ и похищение личных данных в Федеральную торговую комиссию США, а также генеральному инспектору NASA.
Макклейн заявляет через своего адвоката, что хотела убедиться: семейный бюджет в порядке и денег хватает на оплату счетов и заботу о сыне Уорден, которого пара растила вместе.
Макклейн и Уорден поженились в 2014 году, а через четыре года Уорден подала на развод.
Согласно международному соглашению между странами-собственниками МКС, на человека, который находится в космосе, распространяются законы его страны.
20:15 24/08/2019