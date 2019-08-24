Интерпол нашел белорусского преступника в Македонии

Мужчина занимался контрабандой и сбытом амфетамина, пишет kp.by





- Беглец обвиняется в приобретении на территории Беларуси и Польши амфетамина, в его хранении, сбыте и контрабанде, - уточнила пресс-секретать.





Мужчина изменил анкетные данные, использовал поддельный паспорт гражданина России и даже смог получить гражданство Швеции.





Интерпол занимается борьбой с преступностью международного уровня, в том числе розыском преступников.



