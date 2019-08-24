В Татрах, на территории Польши и Словакии, в результате сильнейшей грозы пять человек получили смертельные травмы и более 150 человек ранены. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press, cлужбы спасения Польши ищут еще пятерых человек, которые находились во время шторма в горах и числятся пропавшими без вести.





Удары молний убили четырех человек на территории Польши, еще один человек погиб на территории соседней Словакии. По данным BBC, эпицентр удара пришелся на группу туристов на вершине горы Гевонт высотой 1894 метра, где находится металлический крест.









Считается, что молния ударила по 15-метровой конструкции в то время, когда на вершине находилось большое количество туристов, а затем электричество прошло вдоль металлических перил. В числе жертв числится как минимум один ребенок, в этот район отправлены четыре спасательных вертолета.





В четверг после шторма 157 человек попали в больницы, передает TVN24. Большинство получили ожоги, а также жалуются на боли в сердце. Госпитализированными остаются 22 человека. Мэр Закопане Лешек Дорула объявил пятницу днем траура в связи с инцидентом.







