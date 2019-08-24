В пятницу, 23 августа, Денису сделали очередную операцию на ноге. Его допросили в реанимации
«Его чистят, перевязывают. Во время чистки срезают часть мышц, так как они заражены. Чистят отмершую плоть на ноге… У него вся нога порезана. Уже пол-ягодицы нет», — говорит двоюродная сестра.
Допрос в реанимации
Вечером его посетили родная сестра и жена, чтобы покормить, провести гигиенические процедуры. Мужчина еще не отошел от наркоза и даже не сразу узнал родственников. "Белорусский партизан" ранее сообщал об этой ситуации.
«Спрашивал: „А какой сегодня день? А что, я снова на операции? Меня опять чистили?“. Был в бреду», — говорит Дарья.
Однако в палату к Лукьянову пришли шесть мужчин в штатском, не представившись, попросили родственников выйти. Как они потом поняли, это следователи пришли на допрос.
«Они [родственники — РС] мне звонят в панике. „Здесь милиции понаехало. Облепили его. Все в штатском, высокие, здоровые. Никто ксиву не показал. Без погон. С папками, с сумками. Всех выгнали“. У него был шок», — передает слова родственников Дарья.
Допрос длился четыре часа и касался жалобы Дениса в Следственный комитет и прокуратуру по поводу его избиения омоновцами. В палате кроме него и следователей никого не было, даже врачей или медсестер. Отдельно допросили также Дарью и жену Дениса Юлию.
Фото: личный архив / svaboda.org
Родственники сомневаются, что Денис находился в адекватном состоянии, так как еще не отошел от наркоза.
«Я хочу узнать, дал заведующий отделением разрешение на допрос. Почему у нас, у родственников, НЕ спросили разрешения? Может ли он в таком состоянии давать показания? Человек в реанимации. Две недели в больнице. Чудовищные боли… Он не может давать никаких внятных показаний», — рассуждает Дарья, юрист по профессии.
Увидеться с Денисом после допроса родственники так и не смогли. Позвонить ему непосредственно в реанимацию тоже нельзя, так как в пациентов забирают телефоны.
«Медсестры говорили: „Мы закрываем больницу. Выходите“. Нет. Им было все равно. Человек не ел сутки до операции. Он хочет есть. Он хочет пить», — рассказывает Дарья.
Как позже объяснил Дарьи заведующий отделения реанимации, следователи могут допрашивать пациента, если он находится в сознании.
Официального комментария пока нет
Официальных комментариев МВД об этой ситуации пока нет. В пресс-службе гродненской милиции журналисту «Еврорадио» ответили, что о ситуации они не знают, и пообещали дать комментарий в понедельник.
18:14 24/08/2019