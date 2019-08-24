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Партнерский фонд Грузии открыл в Минске "Грузінскі дом"

В Минске открыли "Грузінскі дом", сообщает БЕЛТА.

Фото Белта

Проект реализован при поддержке правительства Беларуси. "Грузінскі дом" является новой платформой для торговых, экономических и культурных связей между двумя странами и направлен на содействие экспорту натуральных продуктов из Грузии, углубление деловых отношений между грузинскими и белорусскими деловыми кругами, а также на популяризацию грузинских традиций, истории и культуры.

"Грузінскі дом" объединяет музей вина, энотеку, уникальные экспонаты, отражающие 8000-летнюю историю грузинского виноделия, выставочные, конференционные и презентационные пространства, а также магазин вина и натуральных грузинских продуктов, ресторан, винный погреб и пекарню.

Открытие прошло во время фестиваля грузинской культуры "Тбiлiсоба".
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