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У Петра Мамонова случился инфаркт

Известный актёр, поэт, музыкант, лидер группы "Звуки Му" Пётр Мамонов был экстренно доставлен в реанимацию с инфарктом. Об этом сообщается в официальном аккаунте артиста в социальной сети Facebook.

Фото © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

При этом отмечается, что в связи с тяжёлым состоянием здоровья артиста были отменены все его ближайшие концерты.

— Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра, — говорится в сообщении.

Жена Мамонова Ольга подтвердила "Говорит Москва", что музыкант сейчас находится в отделении шоковой терапии, врачи пока не дают прогнозов.
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