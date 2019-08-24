У Петра Мамонова случился инфаркт
Известный актёр, поэт, музыкант, лидер группы "Звуки Му" Пётр Мамонов был экстренно доставлен в реанимацию с инфарктом. Об этом сообщается в официальном аккаунте артиста в социальной сети Facebook.
Фото © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников
При этом отмечается, что в связи с тяжёлым состоянием здоровья артиста были отменены все его ближайшие концерты.
— Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра, — говорится в сообщении.
Жена Мамонова Ольга подтвердила "Говорит Москва", что музыкант сейчас находится в отделении шоковой терапии, врачи пока не дают прогнозов.
17:14 24/08/2019