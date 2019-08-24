У Петра Мамонова случился инфаркт

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При этом отмечается, что в связи с тяжёлым состоянием здоровья артиста были отменены все его ближайшие концерты.





— Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра, — говорится в сообщении.





Жена Мамонова Ольга подтвердила "Говорит Москва", что музыкант сейчас находится в отделении шоковой терапии, врачи пока не дают прогнозов.



