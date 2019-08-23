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Вот это рекламный ход! Помянул перед алтарем и получил 15 тысяч долларов

Сервис бронирования отелей Hotels.com объявил конкурс для молодоженов: предложил 15 тысяч долларов парам, которые упомянут его в свадебной клятве.

фото: vplate.ru

Hotels.com предлагает записать клятвы на видео и опубликовать в соцсетях с хэштегом #HotelsSponConVows. Победители получат 15 тысяч долларов, чтобы покрыть расходы в свадебном путешествии, сообщает Rusbase со ссылкой на AdAge.

Компания также договорилась о рекламной интеграции в сериале «Четыре свадьбы и одни похороны», который вышел на Netflix 14 августа. Персонажи Крэйг и Зара в одном из эпизодов играют свадьбу, в ходе которой несколько раз упоминается Hotels.com.

В компании отметили, что собираются и дальше искать возможности для рекламы, связанной с поп-культурой, медиа и потребностями миллениалов, пишет ej.by.
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