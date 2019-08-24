В Белыничском районе на комбайне обнаружили труп мужчины
Техника стояла под линией электропередач. Полагают, что он скончался от удара электрическим током, сообщает «Белэнерго».
Тело комбайнера нашли утром — техника стояла около деревни Вишов под воздушной линией 10 кВ. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Энергетики напоминают, что движение машин под проводами воздушной линии электропередачи допускается только в транспортном положении, в месте наименьшего провисания проводов, ближе к опоре. Категорически запрещается остановка, заправка, ремонт машин под действующими линиями электропередачи, пишет tut.by
15:01 24/08/2019