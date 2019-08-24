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Запретить продажу средств контрацепции на кассах предложили в Беларуси

Изменения в Закон «О здравоохранении» вынесли на общественное обсуждение. Поделиться своим мнением можно до 30 августа на Правовом форуме Беларуси. Организатор обсуждения — Министерство здравоохранения. Какие новшества включает проект и что предлагают белорусы — узнал МЛЫН.BY.

Какие изменения внесли в закон

Обновление понятийного аппарата. В частности, вводится определение термина «близкие родственники». В действующей редакции закона расшифровка этого понятия содержится в скобках после каждого использования, что перегружает нормы документа. Также вводится определение терминов «изделия медицинского назначения» «медицинская техника». Сейчас в документе этого толкования нет.
В связи с ратификацией Беларусью Конвенции о пpaвax инвалидов вводится понятие абилитации, в том числе медицинской абилитации. Ее предлагают включить в понятие «медпомощь».
Планируется также урегулировать вопросы проведения клинико-экономической (фармаэкологической) экспертизы. Проект документа вводит и новый вид таковой — качества медпомощи. Проведение этой экспертизы позволит использовать наиболее экономически выгодные медицинские технологии и повысить их доступность для людей.


Кроме того, вносятся изменения, которые уточняют право постоянно проживающих иностранцев и лиц без гражданства на доступное медобслуживание.
Предусматривается также включение в государственную систему здравоохранения университетских клиник. Они смогут осуществлять подготовку в клинический ординатуре, повышение квалификации и переподготовку медицинских, фармацевтических работников.
Вводится также процедура аккредитации государственных организаций здравоохранения. Она позволит обеспечить качественное оказание бесплатной медицинской помощи.
Подробнее о предлагаемых новшествах можно узнать на сайте forumpravo.by.

Что предлагают люди

Белорусы живо отреагировали на тему и начали активно делиться своим мнением. Так, один из пользователей форума предлагает исключить аборт из отдельной статьи закона и передать регулируемые ею вопросы в область подзаконных актов (приказов и инструкций). «Необходимо семейное консультировани­е членов семьи женщины перед абортом. Речь идет, фактически, о согласии мужа», — также отметил пользователь на форуме.

Также в списке предложений — выделение некоторых отдельных специальностей врачей, поддержка деторождения, предоставление каждой несовершеннолет­ней роженице возможности вступить в брак и получить родительские права, запретить продажу средств контрацепции на кассах в магазинах, так как их видят в том числе дети, а также многие другие.
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