Вердикт экспертов

В полной мере это испытал на себе легендарный командир и хирург 100-й партизанской бригады имени С.М.Кирова, бывший главный врач 1-й Клинической больницы Минска Алексей Иванович Шуба. Он из тех людей, которых подобно Христу распинали на кресте. Снимали с него. И снова распинали, пишет Народная воля.





По доносам недругов, ненавидевших доктора за прямоту и принципиальность, в годы сталинских репрессий его исключили из партии и предали военному трибуналу. После разоблачения культа личности реабилитировали. Восстановили в партии, вернули все боевые награды. В 1969 году А.И.Шубе было присвоено звание Героя Социалистического Труда. А буквально через две недели после этого на имя Брежнева поступил новый донос с требованием лишить доктора высокой награды и судить. От расправы его спас первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии П.М.Машеров. Во время разбирательства Алексей Шуба перенес несколько инсультов и спустя два года скончался, прожив всего 59 лет.









Злой дух НКВД продолжает свое черное дело и в наши дни. В многочисленных публикациях по истории здравоохранения Беларуси имя А.И.Шубы, как правило, не упоминается. Ходатайства о присвоении его имени 1-й Клинической больнице без всякой аргументации отклоняются.





На то, чтобы добиться права на съемку фильма, Анатолию Алаю понадобилось четыре года. Накануне премьеры состоялась приемка картины Художественным советом студии «Летопись».





Отмечая высокий уровень мастерства патриарха белорусского документального кино, некоторые из экспертов выразили сомнение в актуальности поднятой им темы. После долгого обсуждения приняли соломоново решение – показать картину в узком кругу. Пусть премьера и вынесет окончательный вердикт.





Хотя о ней не сообщали СМИ, просторный зал киностудии оказался заполнен под завязку. Во время просмотра на глазах даже молодых людей я видел слезы…





Подумалось: а ведь судьба самого Анатолия Алая во многом схожа с судьбами его героев. Несмотря на все регалии, после окончания работы над фильмами его… увольняют с киностудии. И возобновляют трудовой договор лишь после утверждения новой картины. Хотя даже человеку, далекому от кино, ясно: большая часть времени уходит на поиск и разработку темы, на работу в архивах.





Алексей Иванович Шуба – главный герой фильма А.И. Алая «Доктор Шуба».





В публикации «Третий лишний» упоминалось о том, что А.И.Алай пять раз номинировался на Государственную премию РБ, дважды – на премию Союзного государства. И всякий раз оказывался «лишним». Статья вызвала широкий общественный резонанс. Читатели писали, звонили. Насколько я знаю, аналогичные отклики высказывались и в письмах в редакцию, и самому Анатолию Алаю. Пересказывать их не буду, слишком уж они эмоциональны. А вывод один: известного кинорежиссера-документалиста, заслуженного деятеля искусств, народного артиста Беларуси не внесли в шорт-лист номинантов на премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2019–2020 годы потому, что он стал бы конкурентом для «своих», более «нужных» людей! Прием не новый. И пользуются им не только у нас.









Читателям, не искушенным в процедуре выдвижения на премию Союзного государства в области литературы и искусства, поясню: это прерогатива созданного при Постоянном комитете Союзного государства Экспертного совета. В обновленном списке, утвержденном 17 марта 2017 года, в его составе 17 человек: 8 – от России, 9 – от Беларуси. Логично предположить, что они отбирают кандидатов из своих стран. Творчество тех,

кто попал в официальный шортлист, выносится на общественное обсуждение. По его результатам и присуждаются премии. Для полной ясности назову членов Экспертного совета от Беларуси. Поскольку список размещен 18 июля 2019 года на Информационно-аналитическом портале Союзного государства, надо думать, он не является секретным. Итак, а судьи кто? Все – авторитетные, уважаемые люди:

– первый заместитель министра культуры РБ Н.В.Карчевская (сопредседатель);

– заместитель Государственного секретаря – член постоянного комитета Союзного государства И.М.Бамбиза;





— ректор Белорусской государственной академии искусств М.Г.Борозна;





– художественный руководитель Белорусской государственной ордена Трудового Красного Знамени филармонии, заслуженный артист РБ Ю.Н.Гильдюк;

– художественный руководитель Театра-студии киноактера Национальной киностудии

«Беларусьфильм», народный артист Беларуси А.В.Ефремов;





– художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М.Горького С.М.Ковальчик;





-заместитель начальника главного управления – начальник управления социально-культурной политики Администрации президента РБ Н.В.Красочка;

– начальник управления образования и социально-культурной сферы Аппарата Совета министров РБ И.Е.Петкевич;

– первый заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета, заслуженный деятель культуры РБ В.П.Рылатко.





Сколько всего человек было выдвинуто общественными организациями на соискание премии, к сожалению, не известно. Кандидатура Анатолия Алая, по его словам, была зарегистрирована в Министерстве культуры РБ первой. Говоря в предыдущей публикации об уникальности и, бесспорно, большом вкладе фильмов Анатолия Алая в восстановление исторической справедливости, в укрепление дружбы между народами Беларуси и России, я нисколько не преувеличивал. Покажу это на примере картины «Его зарыли в шар земной», в создании которой мне посчастливилось участвовать в качестве сценариста. В ней Анатолий Алай поднял большую и чрезвычайно больную для нашего общества проблему памяти о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как известно, сотни тысяч их по сей день остаются брошенными, не погребенными, покоятся там, где приняли свой последний бой. Более того, даже многие из тех, чьи судьбы известны, на чьих могилах в Восточной Германии установлены обелиски, на момент съемок фильма в 1989 году в официальных

списках значились пропавшими без вести, и по запросам их родных давались в то время из Министерства обороны СССР по сути лживые ответы. Трудно поверить, но несуществующими считались десятки кладбищ!





В фильме «Его зарыли в шар земной» Анатолий Алай рассказал о беспримерном подвиге капитана Группы советских войск в Германии, нашего земляка Владимира Шарникова. Он объехал по собственной инициативе на велосипеде все воинские кладбища на территории тогдашней ГДР, сфотографировал каждый обелиск.

Эти бесценные документы хранятся сейчас в Государственном музее истории Великой Отечественной войны. Подвижничество офицера и интерес, проявленный к нему кинорежиссером, вызвали крайнее недовольство в Главном политическом управлении Советской Армии. Съемочную группу обвинили чуть ли не в сборе секретной информации и выдворили из страны. Но фильм все же вышел на экраны, неоднократно демонстрировался по Центральному телевидению СССР. Благодаря ему, тысячи людей узнали о судьбе своих родных и местах их захоронения.





Это лишь один пример. Аналогичная история практически у каждой документальной картины Анатолия Алая. Об общественном резонансе на его творчество говорит такой примечательный факт. Фильм «Не плачьте обо мне» (о трагической судьбе художника Александра Исачева) до сих пор остается в истории документального кино Беларуси самым кассовым. Прошло более тридцати лет, но никто из его коллег не смог даже

приблизиться к этому результату!









Размышляя над странным постоянством игнорирования режиссера, каждый фильм которого отмечается дипломами престижных международных кинофестивалей, при выдвижении на государственные премии грешным делом подумал: «Может быть, это я, хотя и знаю режиссера три десятка лет, видел все его фильмы и сам в кино не полный профан (сценарист доброй дюжины документальных фильмов), преувеличиваю талант и заслуги Мастера? Может быть, члены Экспертного совета вникли в его творчество более глубоко, разглядели в них какие-то серьезные политические и художественные изъяны, не позволяющие оценивать высокой государственной наградой?»





Даже если допустить, что представленные Анатолием Алаем фильмы все эксперты внимательно просмотрели, в чем сомневаюсь, подлинно профессиональную оценку им мог дать лишь Александр Ефремов – режиссер игрового кино, официальный номинант на премию. А значит, его мнение при составлении шорт-листа было во

многом определяющим. И закрадывается крамольная мысль: «Уж не для того ли, чтобы не создавать своему коллеге конкуренцию в получении премии, члены Экспертного совета не включили в шорт-лист Анатолия Алая?» Подобные сомнения высказывают многие читатели, откликнувшиеся на публикацию.

Во избежание возможных кривотолков, исходя из этических соображений, А. В. Ефремову стоило бы взять самоотвод, что, кстати, не поздно сделать еще и сейчас. В цивилизованном обществе моральный капитал котируется гораздо выше «золотого тельца»!..





Мне не известно, представляют ли эксперты свое заключение о творчестве номинантов в письменном виде или ограничиваются устным обсуждением. Хотелось бы, конечно, прочесть, как они оценили творчество А.И.Алая. Но коль это невозможно, представлю здесь результаты общественной экспертизы – отклики, которые в разное время приходили на его фильмы.





Игорь ОСИНСКИЙ, кандидат исторических наук, лауреат премии профсоюзов Республики Беларусь за сценарий фильма «Его зарыли в шар земной».

Вердикт общественности

Из монографии «Свет близких звезд»





«Анатолия Алая можно было бы назвать одним из немногих романтиков в кино. Героями его фильмов всегда были личности неординарные, крупные, способные на поступки, имеющие за плечами сложную драматургию жизни, в чем-то непризнанные, отвергнутые, но оставшиеся на высоте человеческого достоинства и благородства.

В какой-то степени об Алае можно сказать точно так же: идущий вперед, смело берущий свои вершины, не всегда понимаемый и принимаемый в своем сообществе, но тем не менее снискавший уважение коллег-профессионалов, а самое главное – благодарную память и искреннее уважение своей аудитории».





(«Реальные киноистории Анатолия Алая»; кинокритик, кандидат филологических наук Людмила Саенкова.)





Из письма председателя РОО «Белорусский союз кинематографистов» В.И.Васильева Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко:





Мы считаем, что во время обсуждения номинантов при представлении кандидатуры А.И.Алая организаторами конкурса по не известным нам причинам сознательно допущены грубые упущения, которые в значительной степени повлияли на результаты голосования. А.И.Алай – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь,

лауреат литературных премий имени Алеся Адамовича, имени Романа Кармена, премии Министерства обороны Республики Беларусь, обладатель высшей награды национального кино – золотой медали Юрия Тарича. За полвека работы на киностудии «Беларусьфильм» им снято в качестве оператора и режиссера в общей сложности 150 документальных фильмов, получивших высшее признание у критики и зрительской

аудитории, отмеченных наградами и призами самых престижных международных фестивалей.





Его документальные фильмы о Великой Отечественной войне по сей день не сходят с теле- и киноэкранов, вызывая восторженные отклики экспертов и зрителей. Неслучайно творчеством белорусского самородка заинтересовалась американская киноакадемия, использующая его в подготовке молодых режиссеров.





По нашему глубокому убеждению, среди выдвинутых на соискание Государственной премии Республики Беларусь в области литературы, искусства и архитектуры 2016 года Анатолий Алай являлся бесспорным лидером (достаточно ознакомиться с делом номинанта), но закулисные игры лишили его заслуженной награды.





Из письма Г.А.Скакун, доцента кафедры лексикологии немецкого языка МГЛУ, членам Комитета по Государственным премиям Республики Беларусь.





Уважаемые члены Комитета по Государственным премиям Республики Беларусь! Как человек, работающий со студенческой молодежью, я хотела бы подчеркнуть важность тематики творчества А.И.Алая в деле воспитания молодого поколения. Документальные фильмы, сделанные на столь высоком профессиональном уровне, играют первостепенную роль в углублении знаний по истории Великой Отечественной войны. Мне пришлось и лично, в качестве переводчика, наблюдать за организационным и творческим процессом работы режиссера при создании документальных фильмов «Бумеранг» и «Бумеранг 2» – как на подготовительном этапе, так и непосредственно при съемках.

Работа А.И.Алая отличается глубокой продуманностью и удивительной целенаправленностью. Поражает и настойчивость режиссера при достижении поставленной цели, умение преодолевать многочисленные трудности. Благодаря этим качествам, а также богатому опыту и высокому профессионализму А.И.Алаю удается создавать фильмы, составляющие гордость документального кино нашей страны.





Из письма директора Главной дирекции телеканала «Беларусь 3» Н.В.Мариновой генеральному директору Национальной киностудии «Беларусьфильм» В.М.Карачевскому









17 декабря 2018 года и 8 февраля 2019 года на телеканале «Беларусь 3» вышел в эфир документальный фильм «Черный ворон» белорусского кинорежиссера, народного артиста Беларуси Анатолия Алая. Информируем Вас о том, что данная картина получила положительные отзывы телезрителей, о чем свидетельствовали телефонные звонки и письма в адрес дирекции телеканала. Ее посмотрели более 270.000 человек.





Из электронного обращения заместителя председателя Витебского областного Совета Белорусского общественного объединения ветеранов Михаила Лещинского.





Я не ведаю іншых дакументальных фільмаў, якія так трапна, праўдзіва і пераканаўча паказвалі б і раскрылі цяжкую для нас тэму «зніклых без вестак». Гэта як бы падсумоўваючая стужка з яго цэльнага цыкла такіх адметных, яркіх і глыбокіх па змесце работ. Патрыярх беларускага дакументальнага кіно Анатоль Алай заслугоўвае за іх самай высокай і ўдзячнай дзяржаўнай адзнакі!





Из письма жителей Дубровенского района Витебской области





Мы, представители общественности Дубровенского района, с удовлетворением узнали о

выдвижении кинорежиссера Анатолия Ивановича Алая на Государственную премию Республики Беларусь. Были очевидцами съемок фильма «Отверженный» о Герое Советского Союза Владимире Сапрыкине, удостоенном этого звания за мужество и героизм, проявленные в боях у деревни Красная Слобода Дубровенского района, где захоронен прах героя. Хотя со времени выхода фильма в свет прошло более 20 лет, он не потерял своей актуальности, служит делу патриотического воспитания молодежи, вызывает чувство гордости за нашу великую Родину.





Н.А.Анищенко, народная учительница СССР;

А.И.Босенков, почетный гражданин Дубровенского района;

А.Я.Гаврутиков, почетный гражданин Дубровенского района;

Л.А.Дударева, начальник Отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дубровенского райисполкома;

Р.С.Стальченко, председатель районного Совета ветеранов;

Ф.А.Сулимов, ветеран Великой Отечественной войны.





Из письма заместителя директора – начальника Управления киновидеоискусства

Департамента по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь

С.В.Шитикова А.И.Алаю.





От имени Департамента по кинематографии и всех почитателей Вашего творчества примите искренние поздравления по случаю получения «Специального приза Парламентского собрания России и Беларуси» на XXI Международном кинофоруме «Золотой Витязь». Ваши работы всегда глубоки, раскрывают личности героев, отражают контекст исторического времени, обращаются к современникам. Хроникально-документальный фильм «Бумеранг» является истинным тому подтверждением. А профессиональный опыт и творческий подход в трактовке избранного материала подтверждают Вашу искреннюю самоотдачу при создании каждого фильма.





Из письма заведующего филиалом Музея истории белорусского кино И.О.Авдеева в Комитет по государственным премиям Республики Беларусь





В связи с 75-летием со дня рождения известного белорусского кинодокументалиста (режиссера, оператора и сценариста) Анатолия Ивановича Алая сотрудники Музея истории белорусского кино подготовили обширную ретроспективу лучших его киноработ. Снятые в разные годы (с 1989-го по 2012-й) 18 картин демонстрировались в кинозале музея в течение месяца (с 6 по 29 октября 2015 г.), вызывая неизменный интерес публики. Тем более что в их презентации и в дискуссиях после показов актив-ное участие принимал сам автор, а также сотрудничавшие с ним писатели, журналисты, художники, другие кинорежиссеры. В дни показов А.И.Алай дал ряд интервью представителям телевидения, радио и печатных средств массовой информации. В итоге ретроспектива «Алай и его фильмы» превратилась в настоящее событие в культурной

жизни страны.





Из ходатайства НАН РБ Министерству культуры Республики Беларусь от 23 ноября 2018 г. № 07-03/6180 «О выдвижении кинорежиссера-документалиста А.И.Алая на премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2019–2020 годы





Кинорежиссер Анатолий Иванович Алай – выдающийся деятель искусства. За годы более чем полувековой творческой деятельности он снял свыше 150 фильмов в качестве оператора и 25 фильмов в качестве режиссера и сценариста. Все они посвящены исследованию актуальных проблем в сфере науки, экономики, культуры и социальной жизни СССР, а после его распада – Беларуси и России и получили большой общественный резонанс не только в Республике Беларусь, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, большинство картин отмечено наградами престижных международных кинофестивалей.





Творчество А.И.Алая отличают глубина, высокий профессионализм, умение донести сложную проблематику до широкого круга зрителей. Каждый фильм проникнут чувством патриотизма, гордости за Отечество, вносит значительный вклад в укрепление дружбы между народами наших стран, способствует расширению всесторонних отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, служит дальнейшему упрочению и расцвету Союзного государства.





Документальный фильм А.И.Алая «Земляк», рассказывающий о российском космонавте

с белорусскими корнями Олеге Новицком, принадлежит к числу лучших картин, посвященных исследованиям космоса. Снятый с необычного творческого ракурса – равноправным героем фильма является мать космонавта, – он отличается пронзительной искренностью: сцены перед стартом космического корабля, на МКС и после приземления органично переплетаются с земными переживаниями матери. Создается впечатление, что там, в безжизненном, безмолвном пространстве, она всегда незримо присутствует рядом с сыном, являясь его ангелом-хранителем.









По нашему глубокому убеждению, фильмы заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, народного артиста Беларуси А.И.Алая заслуживают присуждения ему премии Союзного государства в области литературы и искусства. Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси В.Г. Гусаков.





Из письма депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анны Онищук в Комитет по Государственным премиям Республики Беларусь





Среди тех, кто допущен к участию в конкурсе на соискание Государственной премии Республики Беларусь в области литературы, искусства и архитектуры на 2016 год, есть фамилия режиссера, заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Анатолия Ивановича Алая за цикл документальных фильмов о Великой Отечественной войне.





Мне посчастливилось принимать участие в премьерном показе его фильма «Георгий Жуков. Война и мир маршала Победы». Фильм понравился. Его сюжет был пронизан какой-то особой любовью к герою. Неторопливость повествования, отсутствие перегрузки второстепенными деталями позволяли запомнить и его родную Стрелковку, и 17 лет службы в Беларуси, и основные моменты его биографии. Теплые воспоминания о нем позволили сформировать образ выдающегося военного профессионала и просто

человека с крестьянскими корнями, поднявшегося до высот организатора Победы. Чем не пример для подражания тем, кто планирует свой жизненный путь, кто сегодня защищает мирную жизнь нашей страны, кто хочет стать защитником Родины в будущем?





К сожалению, Георгий Константинович Жуков столкнулся с предательством, злобой, забвением. И не только при жизни. Примерно в то же время, что и фильм, стали появляться книги, газетные статьи, авторы которых пытались очернить образ маршала. И мне показалось, что фильм попытался защитил доброе имя человека, чья жизнь, несомненно, была примером служения Родине.





Уходят в прошлое события Великой Отечественной войны. Осталось мало в живых ее участников. Но подвиг их, совершенный во имя мира, должен быть известен потомкам. И должны быть те, кто умеет просто и доходчиво рассказывать молодым об этом. Это очень удается Анатолию Ивановичу Алаю! Будут такие фильмы – будет жить и память. А она, как известно, нужна, чтобы война не повторилась.





Считаю, что творчество А.И.Алая достойно Государственной премии Республики Беларусь.





Из письма полковника внешней разведки в отставке, Героя России А.Н.Ботяна министру культуры Республики Беларусь





Выражаю огромную благодарность возглавляемому вами министерству, подведомственной ему киностудии «Беларусьфильм», а также лично знаменитому белорусскому кинорежиссеру Анатолию Ивановичу Алаю за документальный фильм «Подвиг разведчиков», в котором рассказывается о моей непростой судьбе! Фильм получился очень интересным, динамичным и, главное, полностью соответствующим исторической правде. Высказываю также в Вашем лице искреннюю человеческую признательность белорусским властям за теплый прием на белорусской земле, особенно на моей родной Воложинщине в дни празднования 65-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Желаю Вам успехов в Вашей нелегкой деятельности на ниве богатой белорусской культуры, а также вечного мира и добра в

гостеприимном белорусском Доме!





Из заключения по хроникально-документальному фильму «В двух шагах от гильотины»





26 марта 2004 года состоялся просмотр фильма «В двух шагах от гильотины» режиссера А.Алая представителями Главного управления Генерального штаба ВС РФ, Совета ветеранов военной разведки, консультантов фильма. Фильм построен на документальной основе, исторические факты показаны объективно и в логической последовательности.





Творческий коллектив провел большую исследовательскую работу и, опираясь на архивные документы, раскрыл судьбу антифашистов-разведчиков Курта и Маргариты Велкиш. Работа режиссера А.Алая открывает новую страницу в истории военной разведки и заслуживает положительной оценки.





В канун 60-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и подготовки к 60-летию победы над фашистской Германией работа Анатолия Алая, несомненно, вызовет интерес зрителей.





Представитель Главного управления Генерального штаба ВС РФ Н.Бойко;

представитель Совета ветеранов Военной разведки В.Прохоров; консультант В.Лота.





Из письма Отделения Международного общественного фонда имени полководца

Г.К.Жукова в Комитет по Государственным премиям Республики Беларусь от 16 марта 2016 г.





Совет отделения Международного общественного фонда имени полководца Г.К.Жукова, Совет ветеранов Минского горисполкома выражают поддержку в присвоении Государственной премии Республики Беларусь в области литературы, искусства и архитектуры за 2016 год Алаю Анатолию Ивановичу за цикл документальных фильмов о Великой Отечественной войне.





Алай Анатолий Иванович награжден ценным подарком министра обороны Республики Беларусь за хроникально-документальный фильм «Георгий Жуков. Война и мир маршала Победы», кассеты которого мной были вручены на Площади Победы в 2014 году во время празднования 70-летия освобождения Республики Беларусь президентам А.Г.Лукашенко и В.В.Путину.





Во время презентации данного фильма в 2010 году высокую оценку фильму дали: дочь маршала Победы – М.Г.Жукова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь А.Т.Онищук, композитор, народный артист СССР и Беларуси И.М.Лученок, президент фонда имени полководца Г.К.Жукова В.П.Чурин (Россия).





Из письма министру культуры РБ





Мы, дети Петра Конюха, внуки, родственники, его земляки – все, кто посмотрел замечательный фильм «Петр Конюх», искренне благодарны режиссеру Анатолию Ивановичу Алаю за его профессионализм. Мы смогли поделиться тем, что многие годы было только в душе. С уважением и благодарностью – дети Петра Конюха – Васильев и Живицкая.

Премия раздора

Из автобиографии Анатолия Алая:

У меня есть на что оглянуться – мои фильмы. Я не стыжусь своих картин. Я не лакировал жизнь, не сглаживал острых углов, всегда и во все времена показывал человека труда, защитника Отечества правдиво, таким, каким он был и есть. Рассказывал о тяжелейших испытаниях, выпавших на их долю, из которых они выходили с честью, не потеряв человеческого достоинства…





…В свое время знаменитый древнегреческий философ Аристотель, выпестованный не менее известным мыслителем Платоном, разойдясь со своим великим учителем во взглядах, произнес крылатую фразу: «Платон мне друг, но истина дороже!» Хочется верить в то, что Министерство культуры РБ исправит досадную ошибку – включит самого титулованного в стране режиссера-документалиста А.И.Алая в шорт-лист на соискание премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019–2020 годы и, принимая окончательное решение, учтет мнение общественности и будет руководствоваться не конъюнктурными соображениями, а именно Истиной. Премия, призванная объединять людей, способствовать творчеству, не должна стать премией раздора.







