Найден простой способ похудеть без диеты

По словам Томильсона, иногда большие порции пищи кажутся не такими уж и большими, однако на самом деле в них содержится в три раза больше калорий, чем необходимо организму. В качестве примера он привел пиццу с пепперони марки Domino's: в стандартной пицце содержится 678 калорий, в то время как в большой — 1923.





"Иногда вместо того, чтобы один раз нарушить вашу диету, можно просто уменьшить размеры порций ультракалорийных продуктов и напитков. Именно из-за них обычно растет вес", — пояснил эксперт.





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В августе специалисты объяснили, почему занятия в спортзале неэффективны для сжигания жира на животе. По словам персонального тренера Ханны Льюис, выполнение определенных упражнений ради, например, достижения плоского живота — бесполезно. Льюис заявила, что потеря веса происходит только при дефиците калорий на фоне регулярных физических нагрузок, пишет ru.oxu.az



