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Дочь Дмитрия Лукашенко будет учиться в Лицее БГУ

Внучка Лукашенко поступила в Лицей БГУ — самое престижное учебное заведение страны.

Анастасия Лукашенко, фото Vk.com
 
Она поступила в гуманитарный класс. Об этом «Нашей Ниве» рассказали преподаватели учебного заведения.

Сюда поступают после 9 классов школы.

В этом году впервые проходил набор по двум новым профилям для обучения в гуманитарных классах. Первый — обществоведение и английский язык. Второй — история Беларуси и английский язык. Проходной балл на гуманитарный профиль составил 140 (столько нужно было набрать на экзаменах по двум предметам).

Анастасия Лукашенко поступила на «обществоведение и английский язык».

Ранее девочка училась в минской гимназии №16, которая находится в Веснянке. Вместе с сестрой Дарьей, младшей на год, они занимаются музыкой — играют на фортепиано. Внучки главы страны не раз становились призерами творческих конкурсов.

Анастасия и Дарья Лукашенко, 2017. Фото Ольги Шукайло, Tut.by

У Александра Лукашенко семеро внуков.

В семье его старшего сына Виктора четверо детей. Дочь Виктория (1998) несколько лет назад начала платное обучение на факультете международных отношений БГУ. Кроме того, в семье растут Александр (2004), Валерия (2009) и Ярослав (2013).

В семье Дмитрия, помимо упомянутых Анастасии и Дарьи, маленькая Александра (2014 год).
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