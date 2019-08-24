Дочь Дмитрия Лукашенко будет учиться в Лицее БГУ

Анастасия Лукашенко, фото Vk.com

Она поступила в гуманитарный класс. Об этом «Нашей Ниве» рассказали преподаватели учебного заведения.





Сюда поступают после 9 классов школы.





В этом году впервые проходил набор по двум новым профилям для обучения в гуманитарных классах. Первый — обществоведение и английский язык. Второй — история Беларуси и английский язык. Проходной балл на гуманитарный профиль составил 140 (столько нужно было набрать на экзаменах по двум предметам).





Анастасия Лукашенко поступила на «обществоведение и английский язык».





Ранее девочка училась в минской гимназии №16, которая находится в Веснянке. Вместе с сестрой Дарьей, младшей на год, они занимаются музыкой — играют на фортепиано. Внучки главы страны не раз становились призерами творческих конкурсов.





Анастасия и Дарья Лукашенко, 2017. Фото Ольги Шукайло, Tut.by





У Александра Лукашенко семеро внуков.





В семье его старшего сына Виктора четверо детей. Дочь Виктория (1998) несколько лет назад начала платное обучение на факультете международных отношений БГУ. Кроме того, в семье растут Александр (2004), Валерия (2009) и Ярослав (2013).





В семье Дмитрия, помимо упомянутых Анастасии и Дарьи, маленькая Александра (2014 год).



