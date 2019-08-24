Защищаясь, боец из Норвегии задушил на отдыхе британского туриста на глазах его супруги
Норвежский мастер боевых искусств Роджер Буллман убил туриста из Великобритании Амитпала Сингха Баджаджа во время отдыха на острове Пхукет (Таиланд), сообщает Daily Mail.
Скандинав шумел среди ночи в номере, расположенном по соседству с номером семьи Баджаджа, которая праздновала десятую годовщину свадьбы с двухлетним сыном. Жена Амитпала попросила благоверного поговорить с беспокойным туристом.
Amitpal Singh Bajaj, 34, and his wife Bandhna Kaur Bajaj, also 34, were staying with their two-year-old son Veer at the hotel in Phuket, Thailand
Глава семейства охотно согласился, но при этом для убедительности прихватил нож для стейка и отправился к дебоширу в номер в четыре часа утра. Во время выяснения отношений англичанин ударил Буллмана ножом в плечо, а тот в ответ мгновенно провел удушающий прием и довел до смерти Амитпала на глазах жены.
Буллману уже предъявлены обвинения по статье "причинение вреда, приведшего к смерти". Мастера боевых искусств отпустили под залог, но он должен оставаться в Таиланде до решения суда.
12:51 24/08/2019