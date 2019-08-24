Скандинав шумел среди ночи в номере, расположенном по соседству с номером семьи Баджаджа, которая праздновала десятую годовщину свадьбы с двухлетним сыном. Жена Амитпала попросила благоверного поговорить с беспокойным туристом.





Amitpal Singh Bajaj, 34, and his wife Bandhna Kaur Bajaj, also 34, were staying with their two-year-old son Veer at the hotel in Phuket, Thailand





Глава семейства охотно согласился, но при этом для убедительности прихватил нож для стейка и отправился к дебоширу в номер в четыре часа утра. Во время выяснения отношений англичанин ударил Буллмана ножом в плечо, а тот в ответ мгновенно провел удушающий прием и довел до смерти Амитпала на глазах жены.









Буллману уже предъявлены обвинения по статье "причинение вреда, приведшего к смерти". Мастера боевых искусств отпустили под залог, но он должен оставаться в Таиланде до решения суда.



