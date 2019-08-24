



В Глубоком живут около 20 тысяч человек, но из школ – одна гимназия и три общего типа, пишет belsat.eu





«Школы переполнены, особенно 2 и 3, другие смены везде, детям не всегда удобно. Поэтому надо школа. Очень ждем».





«Добираются дети на другой конец города, и с транспортом проблемы, поэтому очень нужна школа».





«Вторая смена для детей – это никогда здорово не было», – говорят жительницы Глубокого.





В самой перегруженной школе № 2 часть первоклассников в новом сезоне будет заниматься в коридоре. А в десятых-одиннадцатых классах в школах будет по 40 учеников в классе! Бывшая учительница Татьяна Смоткина рассказывает:





«Например, я раньше тоже училась в большом классе, нас было 36 человек, но нами учительница действительно занималась, вела уроки как следует, потому что у нее было очень мало бумаг, а сейчас главное это бумажка, а не ученик».









Бывшая учительница говорит об огромном объеме отчетной работы, которая сейчас лежит на учительских плечах. Зачастую – это дела далекие от преподавания и классного руководства:





«Если что-то случается, учителя даже выполняют роль милиционеров, пожарных… Они ходят по домам, проверяют холодильники, шкафы и так далее. Как говорят мне знакомые учителя, им на своих детей не хватает времени».





В таком ритме задача дать/получить знания, а не только аттестат, сложная для обеих сторон. Дополнительную школу местные чиновники обещали построить вместе с детским садом в новом микрорайоне – на ул. Северная. Садик поставили, школу – нет. Потом районная газета упоминала о построении здесь в 2020 году начальной школы. Планируется ли – спрашиваем в отделе образования.





«Пока что нет. Но я не могу вам точно сказать, думаю, что вам лучше позвонить в отдел архитектуры и строительства», – говорит Татьяна Гаврилова, руководитель отдела образования, Глубокое.





Получить ответ в этом отделе нам не удалось. Раньше же, говоря о школе, чиновники жаловались на недостаток финансирования. Денег на то, чтобы обучать, нет, но нашлись на то, чтобы судить. Высотку районного суда накануне возвели в течение девяти месяцев, напротив гимназии и школы №3.







