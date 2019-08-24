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Верой и правдой: пьяный грабитель из России задержан в соборе Витебска

Инцидент произошел 23 августа, в 14 часов.

Фото: МВД РБ

Мужчина, угрожая священникам предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему изделия из золота. Очевидцы вызвали милицию. Когда правоохранители приехали, грабителя уже задержал один из присутствующих. По внешним признакам несостоявшийся налетчик был пьян. Его отвезли на медосвидетельствование, сообщает МВД Республики Беларусь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, злоумышленник является гражданином России.
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