За год медведей в Беларуси стало меньше почти в 3 раза





Об этом свидетельствуют данные, представленные в опубликованном Белстатом сборнике «Охрана окружающей среды в Республике Беларусь, 2019».





Согласно ему, численность большинства млекопитающих, включенных в Красную книгу Беларуси, во взятых под охрану пользователями охотничьих угодий за последние 5 лет сократилась.





Наибольшему сокращению – в 7,8 раз - подверглась европейская норка. Ее популяция с 351 особи в 2014 году уменьшилась до 45 – в 2018 году.









За 5 лет почти в 4,8 раза сократилась также популяция медведей. В 2014 году в Беларуси насчитывалось 119 косолапых. Однако уже на следующий год их стало 20. В последующие годы следовал прирост числа медведей в Беларуси и в 2017 году их количество достигло 68 особей. Но в прошлом году вновь последовало сокращение числа мишек в 2,7 раза до 25 единиц.





Более чем в 2 раза за пятилетку сократилось поголовье барсуков – с 1416 до 650 особей.





В 1,7 раза уменьшилось количество рысей. В 2014 году их было 771 особь, а в 2018 – 430.





Не подверглись депопуляции лишь зубры. В статистическом сборнике отсутствуют данные за 2014 год, однако если в 2016 году их насчитывалось в угодьях 1092, то в 2018 – 1451.





Почему исчезают «краснокнижные» звери в Беларуси, статистика, разумеется, не объясняет. То ли это естественная смертность, то ли столь же естественная эмиграция…