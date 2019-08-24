«Знаете, что это? – Геннадий извлекает нечто, похожее на тесак. – Это атрибут папуасов Новой Гвинеи. Он нужен для ритуала. Суть такая: если в роду кто-то умирает, женщинам за каждую смерть отрубают по одной фаланге пальца. Кладут на камень и перебивают. А мужчинам бамбуковым ножом часть уха отрезают».





История белорусского путешественника, побывавшего в племени каннибалов





Этот артефакт Геннадий Пузанкевич привез из своей поездки по Новой Гвинее. Туда путешественника влекло давно – было сильное желание увидеть своими глазами яли – племя пигмеев-каннибалов.





«Для поездки в Новую Гвинею сколотилась компания таких же ненормальных в хорошем смысле слова, – смеется Геннадий. – Я попросил знакомую из турфирмы: «Отправь меня в этом году куда-нибудь подальше и надолго». Она в ответ: «Я познакомлю тебя с такими же, извини, идиотами, как ты. Если возьмут тебя в компанию, считай, повезло. Ну, или не повезло – там уже сам будешь решать».





Геннадий говорит: попасть к каннибалам хотел не потому, что они людоеды, а потому что племя – дикое. Было любопытно, как оно существует, как живет – их быт, уклад.





«Помню, когда еще только в аэропорт прилетели, нас встретили местные туземцы. Вот вроде улыбаются, а потом из-под бровей такой взгляд, что мурашки по спине сами собой пробегают».









Геннадий понимал: рассказы о варварских обычаях племени – не сказка и не шутки.





«Ехали мы туда в мае, но еще в январе по телевизору в новостях прошла информация: молодая французская пара в тех краях путешествовала. Так вот француза сам проводник съел – потом останки нашли. А француженку нашли живой – правда, связанная была, – рассказывает Геннадий, – А в марте племя съело двух индонезийцев – те перед выборами решили проехать по племенам и собрать отпечатки пальцев в пользу какого-то кандидата. Ну, и где-то не поняли один одного…».





Чтобы не стать очередной жертвой, Геннадий изучил обычаи племени и правила поведения. И особенно местные табу.









«Допустим, взгляд в глаза, как я на вас сейчас посмотрел, у них может трактоваться как вызов к поединку. Как у любого дикого животного. Резкая жестикуляция – взмах руки – тоже неизвестно, какая реакция может последовать», – говорит путешественник.



