Умер известный переводчик фильмов начала 90-х





Он умер 22 августа, передает РЕН ТВ.





Живов за свою карьеру перевел и озвучил больше 1 300 художественных произведений.





Родился в Москве 9 мая 1958 года, получил образование переводчика-синхрониста с немецкого и английского языков в МГПИИЯ имени Мориса Тереза, проходил стажировку в ГДР, работал в ООН. В 1987 году впервые в Москве услышал авторский перевод фильмов, и решил также им заняться.





Его первым опытом стали драма "Любовник леди Чаттерлей", фильм ужасов "Вой" и комедия "Исповедь чистильщика окон". В процессе работы Живов понял главное: нужно пропустить фильм "через себя", стать его соавтором, выделить для зрителя самое важное и одновременно остаться за кадром.





С 1993 года Живов работал исключительно над авторским переводом для студий, за один только этот год переозвучив более 400 картин. В XXI веке Живов продолжал делать переводы для любителей одноголосой озвучки



