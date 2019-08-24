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В Белыничском районе комбайнер погиб под ЛЭП

Мужчину без признаков жизни обнаружили на комбайне под линией электропередач в Белыничском районе Могилевской области, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

Инцидент случился вблизи деревни Вишов. Предположительно, к трагедии привело несоблюдение правил работы в охранной зоне, произошло поражение электрическим током. Подробности инцидента выясняются.

Энергетики напоминают о мерах безопасности при проведении сельскохозяйственных работ вблизи энергообъектов. Движение машин под проводами воздушной линии электропередачи допускается только в транспортном положении в месте наименьшего провисания проводов, ближе к опоре. Категорически запрещаются остановка, заправка, ремонт машин.

Охранная зона воздушной линии электропередачи - это зона вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии: 2 м для линий напряжением до 1 кВ; 10 м - 6-10 кВ; 15 м - 35 кВ; 20 м - 110 кВ; 25 м - 220 кВ.
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