"Армия в 50 тыс. или даже 80 тыс. человек не сможет защитить такую страну, как Беларусь. Чтобы защитить государство в случае реальной военной угрозы, Вооруженные силы понадобится увеличить в несколько раз", - сказал Макаров, которого цитирует агентство БелТА.





"Официально была объявлена цифра в 2018 году - вплоть до полумиллиона, включая территориальную оборону. Для этого необходимо иметь обученный резерв. Так вот этот резерв, который за последние четверть века у нас подготовлен, составляет около полумиллиона человек, даже чуть больше. Его хватит лет на десять вперед, и важно, чтобы с 2030 года у нас это количество не уменьшилось", - подчеркнул представитель Минобороны.





Он также отметил, что поддерживать необходимый уровень военнообученного резерва позволит вступившее в силу с 10 августа изменение законодательства, которое предусматривает ужесточение порядка предоставления отсрочек от службы в армии, пишет Интерфакс.









Так, по его данным, в следующую призывную кампанию количество призывников вырастет на 3 тыс. человек. "Те меры, которые приняты, позволят с будущего года в ходе призыва увеличить число призванных на 3 тыс. человек, и мы даже не достигнем уровня в 10 тыс. Тем не менее, эти меры позволят выполнять задачи мирного времени. Одновременно это позволит нам поддерживать необходимый уровень военнообученного резерва", - отметил Макаров.





Он сообщил, что в настоящее время призывной контингент насчитывает около 140 тыс. человек. "140 тыс. человек призывного контингента от 18 до 27 лет, а этой весной призвано 4,2 тыс. Вызывалось на призывные около 40 тыс., большинство имело отсрочки", - сообщил представитель Минобороны.





Как сообщалось, 24 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым ужесточается принцип предоставления отсрочки от службы в армии и вводятся нормы, направленные на повышение престижа службы в Вооруженных силах.





Законом вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки от службы. Также документ ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности уклонившихся от призыва граждан. Принятым законом также внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, которые направлены на работу по распределению, освобождаются от возмещения затраченных государством средств на их образование в случае поступления на воинскую службу по контракту. При этом срок контракта не должен быть меньше срока обязательной "отработки" по распределению.









Призывники, зачисленные в учреждения образования до 10 августа, получат отсрочки от армии по старым правилам.





В феврале 2019 года Минобороны сообщало, что численный состав Вооруженных сил Беларуси на протяжении последних трех лет сохраняется на уровне 65 тыс. человек.



