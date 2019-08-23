Факсимиле Брестской Библии станет самой большой книгой Беларуси

Титульная страница. Изображение: Wikipedia.org





Как сообщает Мининформ, библия весит 15 кг и насчитывает около 1500 страниц. Она станет самой большой книгой в Беларуси. В факсимильном издании воспроизведены все особенности оригинала: размеры, печать, бумага, рукописные надписи и пометки на страницах. По технологиям соответствующего времени выполнен переплет, пишет nv-online.info

Брестская Библия также известная как Радзивилловская или Пиньчувская. Она является вторым полным переводом на польский язык. Книга была издана 4 сентября 1563 года по приказу и на деньги берестейского старосты, канцлера ВКЛ Микалая Радзивилла «Черного». До наших дней дошло лишь несколько экземпляров.



