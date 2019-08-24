«Конец игры» — очередной части франшизы, собравшей в мировом прокате более 2,8 миллиарда долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Forbes.





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Йоханссон лидировала и в прошлогоднем рейтинге, заработав в 2017—2018 годах более 40 миллионов долларов. Тогда ее финансовому успеху также способствовал успех фильма про супергероев «Мстители: Война бесконечности».





На втором месте в рейтинге проживающая в Майами колумбийка София Вергара, которая в прошлом году была самой высокооплачиваемой телеактрисой. За последний год ей удалось заработать больше 44 миллиона долларов. В этом году она снялась в ленте «Последняя возможность» (Bottom of th 9th). Однако самый большой доход Вергара получает от участия в сериалах, самым известным из которых является «Американская семейка», где она играет Глорию Дельгадо-Притчетт.





С 35 миллионами долларов третье место в списке занимает Риз Уизерспун, вернувшаяся в рейтинг после короткого отсутствия. За ней следуют Николь Кидман (34 миллиона) и Дженнифер Энистон (28 миллионов).





Впервые в первой десятке оказались Элизабет Мосс (7-е место и 24 миллиона), а также Марго Робби (8-е место и 23,5 миллиона).





Forbes указывает, что участницы первой десятки в совокупности заработали за год более 314 миллионов долларов, что почти на 70 миллионов больше прошлогоднего показателя. Однако заработки женщин в Голливуде по-прежнему уступают доходам мужчин.





Как сообщалось ранее, в мужском рейтинге в этом году лидирует Дуэйн Джонсон, который опередил Криса Хемсворта и Роберта Дауни-младшего.



