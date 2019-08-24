Скарлетт Йоханссон – вновь стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда
Самой высокооплачиваемой актрисой года по версии Forbes стала Скарлетт Йоханссон. С 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года она заработала 56 миллионов долларов. 35 миллионов долларов из них звезде Голливуда принесла роль «Черной вдовы» в ленте «Мстители.
«Конец игры» — очередной части франшизы, собравшей в мировом прокате более 2,8 миллиарда долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Forbes.
Фото: Reuters
Йоханссон лидировала и в прошлогоднем рейтинге, заработав в 2017—2018 годах более 40 миллионов долларов. Тогда ее финансовому успеху также способствовал успех фильма про супергероев «Мстители: Война бесконечности».
На втором месте в рейтинге проживающая в Майами колумбийка София Вергара, которая в прошлом году была самой высокооплачиваемой телеактрисой. За последний год ей удалось заработать больше 44 миллиона долларов. В этом году она снялась в ленте «Последняя возможность» (Bottom of th 9th). Однако самый большой доход Вергара получает от участия в сериалах, самым известным из которых является «Американская семейка», где она играет Глорию Дельгадо-Притчетт.
С 35 миллионами долларов третье место в списке занимает Риз Уизерспун, вернувшаяся в рейтинг после короткого отсутствия. За ней следуют Николь Кидман (34 миллиона) и Дженнифер Энистон (28 миллионов).
Впервые в первой десятке оказались Элизабет Мосс (7-е место и 24 миллиона), а также Марго Робби (8-е место и 23,5 миллиона).
Forbes указывает, что участницы первой десятки в совокупности заработали за год более 314 миллионов долларов, что почти на 70 миллионов больше прошлогоднего показателя. Однако заработки женщин в Голливуде по-прежнему уступают доходам мужчин.
Как сообщалось ранее, в мужском рейтинге в этом году лидирует Дуэйн Джонсон, который опередил Криса Хемсворта и Роберта Дауни-младшего.
08:59 24/08/2019