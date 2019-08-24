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В Беларуси запретят самокаты, которые разгоняются больше 25 километров в час?

В ГАИ не скрывают: сейчас активно обсуждается, что же делать с электрическими самокатами.

Электрические самокаты сейчас очень популярны среди минчан, пишет kp.by Появились и нарушители скоростного режима. Камера фотофиксации скорости, установленная на Орловской улице, зафиксировала человека, который мчался на самокате по проезжей части со скоростью 75 км/ч.

- ГАИ выдвигала несколько вариантов того, как упорядочить движение данного вида средств персональной мобильности, - рассказала журналистам официальный представитель УГАИ МВД Анна Банадык. - Мы предлагаем внести изменения в ПДД и квалифицировать все эти средства (речь идет о моноколесах, самокатах и т.д. – Ред.). Последний вариант изменений, который сейчас обсуждается, - приравнять все данные средства персональной мобильности к пешеходам, если они развивают скорость до 25 километров в час.


Если скорость не будет ограничена, в таком случае планируется запретить их участие в дорожном движении по опыту многих стран.

- В настоящее время рассматривается вопрос запретить участие в дорожном движении таких средств передвижения, которые способны развивать скорость свыше 25 километров в час.
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