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Первый случай смерти от электронной сигареты зафиксирован в штате Иллинойс (США)

Об этом сообщает Fox News.

Представители департамента общественного здравоохранения штата утверждают, что пациент был доставлен в больницу с серьезным респираторным заболеванием после вейпинга. Врачам не удалось спасти его жизнь. Никакой другой информации о пациенте, включая имя, возраст, родной город или дата смерти, не раскрывается.

В ведомстве отметили, что в больницах штата находятся 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет, которые на прошлой неделе вдыхали пар электронных сигарет.


Департамент, видя серьезность ситуации, вызвал группу Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), эксперты прибыли в штат и приступили к расследованию случаев, пишет lenta.ru
22 августа ЦКЗ выпустил пресс-релиз, в котором сообщалось о более чем 150 случаях респираторных заболеваний в 16 штатах вследствие курения вейпов. По утверждению врачей, все случаи похожи на ожог дыхательных путей неким едким веществом.
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