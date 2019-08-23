На перекрестке, где произошла трагедия, супруги стараются бывать как можно реже

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Смертельная авария произошла в Гродно в 2016 году. 3 июня скутер, на котором ехал 32-летний Петр Езерский, столкнулся с «Мерседесом», за рулем которого была 22-летняя Дарья Т.





- Я въехала на перекресток на моргающий зеленый. Когда доехала до середины перекрестка и убедилась, что движущихся транспортных средств от кольца Славинского в сторону Южного рынка нет, продолжила движение. Когда я въезжала в крайнюю левую полосу - с правой стороны от себя увидела мотоцикл - и произошла авария,- рассказывала Дарья «Комсомолке».





Петр получил смертельные травмы и скончался на месте. Следствие длилось около трех лет. В мае 2018-го дело закрывали: в действиях водителя автомобиля не нашли состава преступления. Тогда в СК пояснили, что причиной ДТП стало нарушение ПДД водителем мотоцикла - он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора с превышением скорости.





Родители Петра обратились в прокуратуру, и через какое-то время им пришло уведомление, что расследование продолжается. Об этом деле написали многие СМИ, интернет облетели фотографии родителей скутериста, Петра и Марии Езерских, которые с огромными плакатами стояли на улице – искали свидетелей.





Дарья с журналистами не общалась: первые комментарии для СМИ она дала только в мае 2019.









- Во время следствия я жила от звонка до звонка следователя. Тот, кто не был в такой ситуации, никогда этого не поймет. Без поддержки близких, родных, друзей это невозможно пережить. Я боялась выйти на улицу, думала, что на меня все будут показывать пальцем. У меня всегда были открыты вкладки со статьями об этой аварии, я читала все комментарии и понимала, что меня люди ненавидят.





Суд по этому делу начался 4 мая 2019 года, свою вину на процессе девушка не признала.









20 августа суд вынес обвиняемой приговор: 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, потерпевшим Дарья должна выплатить компенсацию за моральный ущерб: по 10 тысяч рублей родителям и жене погибшего Петра, и 15 тысяч – его сыну. Обвиняемая будет обжаловать приговор.





- Мы пока еще не осознали, что все закончилось. Но, слава богу, суд доказал, что наш сын не виноват, - говорит Мария Езерская. – Да, она (Дарья. – Ред.) выплатит нам компенсацию, но я бы сама отдала все деньги, если бы она мне вернула сына живым и здоровым. Внук пойдет в школу без отца - это никто не компенсирует.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



