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В Беларуси форум хакеров "накрыли" органы

Ежедневное количество посещений площадки составляло несколько тысяч

По инициативе Управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси прекращена деятельность одного из крупных интернет-форумов по обсуждению способов и методов совершения киберпреступлений и распространению вредоносного программного обеспечения, заявили в МВД.

Эта интернет-площадка насчитывала свыше 28 тысяч активных подписчиков, ежедневное количество посещений составляло несколько тысяч. Ежедневно на ней размещались советы для взлома различных компьютерных систем, выкладывались платные и бесплатные программы для этих целей, пишет kp.by


- Десятки наименований вредоносного программного обеспечения (трояны, кейлогеры, стиллеры, ратники и т.д.) предназначались для взлома компьютерных систем, получения удаленного доступа к компьютерам пользователей, хищения конфиденциальной информации и реквизитов банковских карт, скрытого заражения вирусами персональных компьютеров как простых граждан, так и предприятий различных форм собственности, - рассказывают в МВД.

- Этот ресурс был выявлен подразделениями по борьбе с киберпреступностью МВД и УВД Минской области в ходе проведения мероприятий, направленных на обеспечение положений Концепции информационной безопасности Беларуси, - прокомментировал замначальника УРПСВТ МВД Кирилл Вяткин. - В настоящее время во взаимодействии со Следственным комитетом Беларуси деятельность данного ресурса прекращена.
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