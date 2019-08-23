Ба! Знакомый до боли аромат: создан парфюм из человеческого пота

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Аромат назвали Creative Essence. В его состав вошли капли пота всех людей, которые работают в компании. В него также добавили и традиционные ингредиенты.





Аромат стал частью рекрутинговой кампании. Понравившимся сотрудникам агентства соискателям подарят флакон парфюма в знак приглашения на собеседование, пишет Лента.ру.





В марте парфюмерный бренд Nabeel выставил самые дорогие в мире духи в торговом центре Dubai Mall в Дубае. Аромат унисекс под названием Shumukh, что в переводе с арабского означает «заслуживающий самого высокого», стоит 4,572 миллиона дирхамов (около 1,3 миллиона долларов).



