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Ба! Знакомый до боли аромат: создан парфюм из человеческого пота

Финское агентство Mirum Helsinki выпустило парфюм, одной из составляющих в котором стал пот его сотрудников. Об этом сообщает Flash Nord.

Фото: @mirumhelsinki

Аромат назвали Creative Essence. В его состав вошли капли пота всех людей, которые работают в компании. В него также добавили и традиционные ингредиенты.

Аромат стал частью рекрутинговой кампании. Понравившимся сотрудникам агентства соискателям подарят флакон парфюма в знак приглашения на собеседование, пишет Лента.ру.

В марте парфюмерный бренд Nabeel выставил самые дорогие в мире духи в торговом центре Dubai Mall в Дубае. Аромат унисекс под названием Shumukh, что в переводе с арабского означает «заслуживающий самого высокого», стоит 4,572 миллиона дирхамов (около 1,3 миллиона долларов).
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