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Фотофакт. Два автомобиля на Партизанском проспекте сгорели дотла

На Партизанском проспекте днем 23 августа горели два легковых авто. Один из них уничтожен огнем полностью, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минском городском управлении МЧС.


Сообщение о возгорании машины Fiat Ulysse рядом с домом №6а поступило спасателям в 15:51. Прибывшие на место сотрудники МЧС увидели объятый пламенем минивэн 1998 года выпуска. Огнем был поврежден и стоящий рядом Kia Shuma 1998 года выпуска. Пожар ликвидировали в 16:00. Его причина устанавливается.
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