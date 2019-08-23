Фотофакт. Два автомобиля на Партизанском проспекте сгорели дотла





Сообщение о возгорании машины Fiat Ulysse рядом с домом №6а поступило спасателям в 15:51. Прибывшие на место сотрудники МЧС увидели объятый пламенем минивэн 1998 года выпуска. Огнем был поврежден и стоящий рядом Kia Shuma 1998 года выпуска. Пожар ликвидировали в 16:00. Его причина устанавливается.



