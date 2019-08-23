С этим самолетом всё и приключилось. Фото Belavia.by





«В четверг, 22 августа, летели с семьей из Минска в Амстердам. Я так понимаю, их аэропорт был сильно перегружен: первый раз такое видел прямо в иллюминатор, чтобы рядом на посадку заходили самолеты настолько близко. Мы уже садились, шасси коснулись полосы и поехали, но потом самолет снова набрал скорость и взлетел, сели со второго раза.





Как пояснила команда, если я правильно понял, кто-то из тех, кто садился перед нами, то ли не успевал отъехать, то ли развернуться, и был риск столкновения, поэтому мы пошли на второй круг.





Все после приземления хотели пожать руку пилоту, я тоже поблагодарил», — рассказал читатель «НН» Алексей.





Данные FlightRadar'a подтвержают этот рассказ: видно, что самолет уже начал тормозить, но после короткого торможения снова пошел на взлет.









В Белавиа «Нашей Ниве» подтвердили, что самолету пришлось взлететь из-за того, что на полосе оставался другой самолет.





«Посадка рейса B2 867 Минск—Амстердам проходила в штатном режиме под полным контролем диспетчеров аэропорта Схипхол, — говорится в комментарии Белавиа. — Однако при посадке пилотам была дана команда уйти на второй круг из-за неосвобождения полосы другим воздушным судном. Экипаж действовал в соответствии с инструкцией диспетчеров, полет проходил в штатном режиме и в соответствии с правилами безопасности полета. Безопасность пассажиров, экипажа и воздушного судна была обеспечена полностью. Информация о причинах ухода на второй круг была доведена командиром воздушного судна пассажирам по громкой связи».







