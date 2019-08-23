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Умер один из богатейших людей планеты

Американский миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох умер в возрасте 79 лет, пишет в пятницу, 23 августа, The Wall Street Journal.

Девид Кох
Фото: Andrew Toth / Getty Images

«Мы оплакиваем потерю нашего героя, но мы помним его знаменитый смех, ненасытное любопытство и нежное сердце», — говорится в заявлении семьи Коха. Причина смерти не называется, пишет Лента.ру.

Дэвид Кох вместе со своим братом Чарльзом располагались на 11-й строчке в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Также братья занимали третье место в рейтинге самых богатых семей мира, составленном Bloomberg. Их общее состояние оценивалось в 125 миллиардов долларов.

Основным источником богатства братьев стал холдинг Koch Industries, основанный их отцом Фредом Кохом. В июне 2018 года Дэвид Кох ушел с поста вице-президента компании по состоянию здоровья.

Миллиардер известен активным участием в политической жизни и любовью к благотворительности. Известно, что за всю жизнь Дэвид Кох пожертвовал на благотворительность свыше 1,3 миллиарда долларов.
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