Умер один из богатейших людей планеты

Девид Кох

Фото: Andrew Toth / Getty Images





«Мы оплакиваем потерю нашего героя, но мы помним его знаменитый смех, ненасытное любопытство и нежное сердце», — говорится в заявлении семьи Коха. Причина смерти не называется, пишет Лента.ру.





Дэвид Кох вместе со своим братом Чарльзом располагались на 11-й строчке в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Также братья занимали третье место в рейтинге самых богатых семей мира, составленном Bloomberg. Их общее состояние оценивалось в 125 миллиардов долларов.





Основным источником богатства братьев стал холдинг Koch Industries, основанный их отцом Фредом Кохом. В июне 2018 года Дэвид Кох ушел с поста вице-президента компании по состоянию здоровья.





Миллиардер известен активным участием в политической жизни и любовью к благотворительности. Известно, что за всю жизнь Дэвид Кох пожертвовал на благотворительность свыше 1,3 миллиарда долларов.



