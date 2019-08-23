Жительница карельского поселка Рабочеостровск Ирина Кудряшова опубликовала в соцсети Вконтакте видеозаписи и фотографии, демонстрирующие признаки гибели растительности на небольшом беломорском острове Як, который находится близ Архипелага Кузова – в 250 километрах от военного полигона.





последние две недели природа в округе умирает буквально на глазах. Речь идет не только о флоре: исчезают птицы и насекомые. Кадры, сделанные ее супругом спустя десять дней с момента катастрофы, показывают иссушенные, пожелтевшие, местами коричневатые листья, хвою, кустарники, мох. Newsader удалось поговорить с Ириной. Она дала разрешение на публикацию видеороликов на канале Newsader Analytics и рассказала изданию о том, что вРечь идет не только о флоре: исчезают птицы и насекомые.













"Ни мухоморов, ни поганок, никакой живности", – сказала собеседница, пояснив, что прежде они с мужем каждый год собирали на этом острове грибы, да и сама Карелия славится как "грибной регион".





По ее словам, эти изменения наступили именно в последние дни: до взрыва 8 августа такого явления никогда не наблюдалось. "Ягода вороника, которая растет под ногами как сорняк, пропала. Нет ни птиц, ни комаров, ни мошек", – заявила она.





Ирина указала на характерные признаки болезни листвы: зеленые только у самых черенков – и болезненно-желтые с признаками высыхания по краям. "Словно просто моментально высохли. Даже не опали – не успели опасть. Выглядели так, будто их сожгли на месте, – прокомментировала она. – Нам говорили, что на Кузовах «потемнело». Не верили. Муж съездил – сам удивился. Резкий контраст с прошлыми годами".









Нездоровый вид и у стволов деревьев: они почернели, отметила Ирина. Ядовито-оранжевые иголки на елях – вечнозеленых растениях – практически не оставляют сомнений в том, что речь идет о техногенном воздействии. По словам очевидцев, хвоя порыжела не вся целиком, как при засыхании, а пятнами – так, словно ее обрызгали неким веществом.





Ирина не одинока в своих наблюдениях. У ее соседки, на свидетельства которой сослалась наша собеседница, буквально в течение двух последних дней испортилась смородина: "Еще недавно набиралась цвета, не успела созреть – и буквально на глазах засохла. Превратилась в изюм. Никогда такого раньше не было".









Аналогичные жалобы изложили и другие жители Карелии. "Мужики с Беломорска в море вышли, а там по Шуерецку (село Шуерецкое на побережье Белого моря – Newsader) корабли военные стояли, сверху облако желтое. И их вернули обратно. Так и не дали пройти в море. Так что добро пожаловать в Карелию-Чернобыль. Спасибо ядерщикам безумным", – написал в соцсети "Вконтакте" Игорь Бочанов, житель города Кемь, располагающегося рядом с Рабочеостровском.





"Такая же ситуация и за Як-островом: сейчас все пожухло и засохло на глазах! Да и раньше, в прошлые годы замечалось, особенно после 2009 года, с северной стороны и северо-восточной, весь лес на островах и трава как залита краской коричневой! Ни ягод, ни грибов, как полосою проходит!" – отреагировал пользователь под именем Сандро Автушенко.









По данным портала Руна, "ответа на вопрос кемлян о влиянии ядерной аварии под Архангельском на Карелию до сих пор нет", несмотря на работающую систему "Инцидент менеджмент", призванную отслеживать запросы пользователей и перенаправлять их в адрес официальных органов власти.





О том, что природа в десятках и сотнях километров предположительно страдает от радиации, ранее рассказал другой местный житель. Он передал нам видеозапись, на которой растения выглядят так же, как на представленных выше кадрах, полученных от семьи Кудряшовых.





"Радиация сожгла листву", – констатировал пожелавший сохранить анонимность автор и высказал сомнения в истинности заявлений российских властей о том, что радиационный фон в данном районе соответствует норме. По его словам, в радиусе 300 километров от места аварии "сгорели деревья".









Ирина не исключает, что последствия взрыва могли иметь не только радиационную, но и химическую составляющую. "Живем вроде бы в мирное время. Противорадиацонные костюмы никто не покупал", – сказала она, добавив, что теперь ей пришлось обзавестись дозиметром. Ее аппарат не показал превышения нормы.





"За Як островом, да и на нем, даже мухоморы и поганки не растут, птицы не летают, ягода вороника исчезла напрочь – мертвая зона", – так Ирина охарактеризовала увиденное в соцсети "Вконтакте".









19 августа она обратилась к Артуру Парфенчикову с требованием "о прояснении ситуации, сложившейся после взрыва под Северодвинском": "Будут ли проводиться какие-то экспертизы, что вообще предпринимается правительством Республики по данному вопросу, как это всё скажется на здоровье людей?", – написала она в группе "Общественный контроль" соцсети Вконтакте.





В ответе, который был опубликован официальным правительственным аккаунтом Республика Карелия в четверг, сказано, что по состоянию на 20 августа гамма-фон в Карелии "соответствует его естественным значениям (0,09–0,11 мкЗв/час) и не представляет опасности для здоровья населения".





В комментарии к одному из сообщений Кудряшовой упомянутый выше Автушенко отметил, что после взрыва близ Нёнокса пользоваться "дарами" природы на карельских островах и в соседних районах стало невозможно. "Судя по облезшим вицам и жухлой растительности, туда ехать не совсем безопасно!" – уверен он.





Пока неясно, какое именно влияние оказало происшествие под Северодвинском на здоровье местных жителей. Ирина рассказала, что среди населения распространена онкология и инсульты, а также пожаловалась на серьезные проблемы с водоснабжением. "Нам иной раз воду привозят: она коричневая, как компот. У нас нет очистных сооружений. Мы не знаем, что пьем и чем дышим теперь", – сказала она в беседе с Newsader.









Другие источники издания в Карелии, попросившие не раскрывать их личности, сообщили о резком падении потока иностранных туристов после инцидента на архангельском полигоне. По данным собеседников, жители зарубежья массово отзывают свои заявки на популярный туристический маршрут до острова Соловецкий.





"Такое впечатление, что за границей знают больше, чем мы в России", – сказал нам один из знакомых с обстоятельствами дела информаторов, который работает в туристической отрасли.